İtalya Serie A'da Juventus, Napoli'yi konuk ediyor. Peki, Juventus-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Mücadele bugün mü oynanacak, canlı yayın nereden izlenebilecek ve takımların ligdeki son durumu nasıl? İşte ayrıntılar...

Juventus-Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da 10. hafta heyecanı Juventus-Napoli karşılaşmasıyla devam ediyor. Torino'da oynanacak mücadelede Juventus, kendi sahasında galibiyet ararken Napoli ise deplasmandan üç puanla ayrılmak istiyor. Ligde aynı puana sahip iki takımın karşılaşması öncesinde futbolseverler yayın bilgilerine odaklandı. Peki, Juventus-Napoli maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman oynanacak? Karşılaşma bugün mü yapılacak? Şifresiz yayın var mı ve maç nereden takip edilebilecek? İşte detaylar...

JUVENTUS-NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Juventus-Napoli karşılaşması, 1 Kasım 2026 Pazar günü saat 22.45'te başlayacak. İtalya Serie A'nın 2026-2027 sezonundaki 10. hafta mücadelesinde iki ekip, önemli bir galibiyet için sahaya çıkacak.

Karşılaşmanın İtalya'daki başlama saati 20.45 olarak açıklandı. Türkiye ile İtalya arasındaki iki saatlik fark nedeniyle mücadele TSİ 22.45'te oynanacak.

JUVENTUS-NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus-Napoli maçı, Türkiye'de S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Serie A'nın yayın programında yer alan karşılaşma, iki takımın ligdeki sıralamasını doğrudan etkileyecek.

JUVENTUS-NAPOLI MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Juventus ile Napoli arasındaki mücadele, İtalya'nın Torino kentindeki Allianz Stadium'da oynanacak. Juventus, taraftarı önünde galip gelerek ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Napoli ise deplasmanda üç puan kazanarak rakibinin önüne geçmek istiyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın da 14 puanda bulunması, mücadeleyi lig sıralaması açısından önemli hale getiriyor.

JUVENTUS-NAPOLI MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Juventus, Serie A'da oynadığı ilk dokuz karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde ederek 14 puan topladı. Son lig maçında Genoa deplasmanından 2-0'lık yenilgiyle ayrılan siyah-beyazlılar, Napoli karşısında galibiyet arayacak.

Napoli ise dokuz haftalık bölümde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 14 puana ulaştı. Son karşılaşmasında Monza'yı deplasmanda 4-1 mağlup eden konuk ekip, Juventus deplasmanına moralli çıkacak.

JUVENTUS-NAPOLI MAÇI CANLI TAKİP EKRANI