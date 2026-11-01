Como-Venezia canlı izle aramaları, Serie A'nın 10. haftasındaki mücadeleyle birlikte gündeme geldi. Peki, Como-Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? Karşılaşma nereden takip edilir, ilk 11'lerde kimler var? Detaylar haberin devamında...

Como-Venezia maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Como ile Venezia arasındaki mücadele futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Cesc Fabregas'ın çalıştırdığı Como, kendi sahasında Davide Nicola yönetimindeki Venezia'yı ağırlıyor. Peki, Como-Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Como-Venezia canlı izle seçenekleri neler? Karşılaşma hangi stadyumda oynanıyor ve takımların ilk 11'lerinde kimler bulunuyor? İşte ayrıntılar...

COMO-VENEZIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Como ile Venezia arasındaki karşılaşma, 1 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 14.30'da başladı. İtalya Serie A'nın 10. haftasında oynanan mücadele, iki takımın ligdeki hedefleri açısından önem taşıyor.

Karşılaşmaya Como kentindeki Giuseppe Sinigaglia Stadyumu ev sahipliği yapıyor. Ev sahibi ekip üst sıralardaki konumunu güçlendirmeyi, Venezia ise deplasmandan puan çıkararak alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

COMO-VENEZIA MAÇI HANGİ KANALDA?

Como-Venezia karşılaşması, Türkiye'de S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanıyor. Serie A mücadelesini televizyon ekranlarından veya dijital yayın üzerinden takip etmek mümkün.

Maçın yayın programında her iki seçenek de yer alıyor. Karşılaşmanın Türkiye yayın hakları kapsamında ücretsiz, şifresiz bir yayın seçeneği bulunmuyor.

COMO-VENEZIA İLK 11'LER

Como: Butez, Yan Couto, Jacobo Ramon, Kempf, Kaiki, Milla, Ricci, Da Cunha, Nico Paz, Baturina, Douvikas.

Venezia: Stankovic, Halhal, Juan Jesus, Moreno, Hainaut, Sohm, Busio, Helgason, Mazzocchi, Lauberbach, Adams.

Como'nun 4-2-3-1, Venezia'nın ise 3-5-2 düzeniyle sahaya çıktığı bildirildi. Ev sahibi ekipte Douvikas ileri uçta görev alırken Venezia'da Adams ve Lauberbach hücum hattını oluşturuyor.

COMO-VENEZIA MAÇI CANLI TAKİP EKRANI