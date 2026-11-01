CANLI TAKİP | Lazio-Cagliari maçı nereden izlenir, hangi kanalda?

Serie A'nın 10. haftasında Lazio, sahasında Cagliari ile karşılaşacak. Zirve yarışındaki avantajını korumak isteyen Roma temsilcisi ile deplasmanda çıkış arayan Cagliari'nin mücadelesi futbolseverlerin gündeminde. Peki, Lazio-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...