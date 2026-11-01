CANLI TAKİP | Lazio-Cagliari maçı nereden izlenir, hangi kanalda?
Serie A'nın 10. haftasında Lazio, sahasında Cagliari ile karşılaşacak. Zirve yarışındaki avantajını korumak isteyen Roma temsilcisi ile deplasmanda çıkış arayan Cagliari'nin mücadelesi futbolseverlerin gündeminde. Peki, Lazio-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
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İtalya Serie A'nın 10. haftasında Lazio, Cagliari'yi konuk ediyor. Gennaro Gattuso yönetimindeki ev sahibi ekip, zirvedeki yerini korumayı hedeflerken Fabio Pisacane'nin çalıştırdığı Cagliari ise deplasmandan puanla ayrılmak istiyor. Futbolseverler, Lazio-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak ve nereden izlenecek sorularının yanıtını araştırıyor. İşte karşılaşmanın ayrıntıları...
LAZIO-CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Lazio-Cagliari maçı, 1 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak. Serie A'nın 10. haftasında oynanacak mücadelede iki takım da puan mücadelesi verecek. Lazio, taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmek isterken Cagliari deplasmanda kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.
LAZIO-CAGLIARI MAÇI HANGİ KANALDA?
Lazio-Cagliari karşılaşması S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.
LAZIO-CAGLIARI MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Lazio ile Cagliari arasındaki karşılaşma, İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Stadio Olimpico'da oynanacak. Ev sahibi Lazio, iç saha avantajını kullanarak zirvedeki konumunu güçlendirmeye çalışacak. Cagliari ise zorlu deplasmanda puan elde etmenin hesaplarını yapacak.
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