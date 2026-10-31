Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. Peki, Fenerbahçe-Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta ve bu akşam mı? Karşılaşma nerede oynanacak, muhtemel 11'lerde kimler var? Detaylar haberin devamında...

Fenerbahçe-Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın önemli karşılaşmalarından birinde Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisinde yaşanan puan kaybının ardından sahasında kazanarak yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Göztepe ise deplasmanda galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bu akşam mı oynanacak? Hangi stadyumda yapılacak ve muhtemel 11'ler nasıl? İşte maç öncesinde bilinmesi gerekenler...

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Göztepe maçı, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak karşılaşmada sarı-lacivertliler, Göztepe'yi sahasında ağırlayacak.

Fenerbahçe, ligde oynadığı 9 maç sonunda 16 puanla 5. sırada yer alırken Göztepe ise 12 puanla mücadeleye çıkacak. Her iki takım da karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak puan tablosundaki konumunu güçlendirmek istiyor.

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI BU AKŞAM MI?

Fenerbahçe-Göztepe maçı bugün, 31 Ekim Cumartesi akşamı oynanacak. Mücadelede ilk düdük Türkiye saatiyle 19.00'da çalacak.

Süper Lig'de 10. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan mücadelede Fenerbahçe, derbi mağlubiyetinin ardından taraftarına galibiyet armağan etmeyi amaçlıyor. Göztepe ise zorlu deplasmanda puan almanın hesaplarını yapıyor.

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Göztepe karşılaşması, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi yayıncı kuruluşun resmî yayın platformları üzerinden takip edebilecek.

Karşılaşma, Türkiye'de şifresiz yayınlanmayacak. Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar, beIN SPORTS 1'in yayınlandığı Digiturk ve TOD platformlarını kullanabilecek.

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI CANLI TAKİP EKRANI