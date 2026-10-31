Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor ile Çaykur Rizespor, kritik mücadelede kozlarını paylaşacak. Peki, Kocaelispor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda, nereden canlı izlenebilecek? Detaylar haberin devamında.

Kocaelispor - Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında futbol heyecanı Kocaelispor - Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla devam ediyor. Sahasındaki başarılı performansını sürdürmek isteyen Kocaelispor, güçlü deplasman sonuçlarıyla dikkat çeken Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. İki takımın puan mücadelesi öncesinde maçın yayın programı da merak ediliyor. Peki, Kocaelispor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Kocaelispor - Rizespor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Şifresiz yayın var mı? İşte mücadeleye ilişkin tüm detaylar...

KOCAELİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Kocaelispor - Çaykur Rizespor maçı, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. İki takım, 3 puan mücadelesinde Kocaeli Stadı'nda karşılaşacak.

KOCAELİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI NEREDEN İZLENİR?

Kocaelispor ile Çaykur Rizespor arasındaki karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadeleyi televizyondan takip etmek isteyenler yayıncı kuruluşun ilgili kanalından, dijital ortamda izlemek isteyenler ise resmî yayın hizmetlerinden karşılaşmaya ulaşabilecek. Maç şifreli olarak yayınlanacak.

KOCAELİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK, HAKEM KİM?

Kocaelispor'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek karşılaşma, Kocaeli Stadı'nda oynanacak. Mücadelede hakem Batuhan Kolak görev yapacak.

KOCAELİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI ÖNCESİ TAKIMLARIN FORM DURUMU

Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, Süper Lig'in ilk 9 haftasında topladığı 15 puanla 7. sırada bulunuyor. Yeşil-siyahlılar, bu sezon kendi sahasında oynadığı 4 lig maçının 3'ünü kazanarak iç sahada etkili bir performans sergiledi.

Recep Uçar'ın çalıştırdığı Çaykur Rizespor ise 9 karşılaşmada elde ettiği 10 puanla 13. basamakta yer alıyor. Karadeniz temsilcisi, bu sezon çıktığı ilk 5 deplasman maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Kocaelispor'un iç saha performansı ile Rizespor'un deplasman sonuçları, karşılaşma öncesinde dikkat çeken ayrıntılar arasında bulunuyor.

KOCAELİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI