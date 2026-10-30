Belçika Pro League'in 10. haftasında Zulte Waregem, Club Brugge'ü konuk ediyor. Peki, Zulte Waregem-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri neler? Detaylar haberin devamında.

Zulte Waregem-Club Brugge maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Belçika Jupiler Pro League'de 2026-2027 sezonunun 10. haftası, Zulte Waregem ile Club Brugge arasındaki karşılaşmayla devam ediyor. Ev sahibi ekip kötü gidişata son vermeyi hedeflerken Club Brugge, zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor. Peki, Zulte Waregem-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilen ayrıntılar...

ZULTE WAREGEM-CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zulte Waregem ile Club Brugge arasındaki mücadele, 30 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Belçika Pro League'in 10. haftasındaki karşılaşmaya Waregem kentinde bulunan Elindus Arena ev sahipliği yapacak.

ZULTE WAREGEM-CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA?

Zulte Waregem-Club Brugge karşılaşması için Türkiye'de resmî olarak doğrulanmış bir yayıncı bilgisi bulunmuyor. Bazı yayın listelerinde farklı kanal bilgileri yer alsa da bunlar yayıncı kuruluşun programıyla teyit edilemedi.

ZULTE WAREGEM KÖTÜ GİDİŞATI SONLANDIRMAK İSTİYOR

Belçika Ligi'nde 9 karşılaşmaya çıkan Zulte Waregem, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 11 puan topladı. Ligde 10. sırada yer alan ev sahibi ekip, bu süreçte 10 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.

Son dört lig maçından mağlubiyetle ayrılan Zulte Waregem, Charleroi, Anderlecht, Gent ve RAAL La Louvière karşılaşmalarında gol sevinci yaşayamadı. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde Club Brugge karşısında hem gol hasretini bitirmeyi hem de puan almayı amaçlıyor.

CLUB BRUGGE ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Club Brugge ise Belçika Pro League'de oynadığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 24 puanla ikinci sırada bulunan konuk ekip, rakip fileleri 22 kez havalandırırken kalesinde 6 gol gördü.

Son lig maçında Sint-Truiden'i 3-2 mağlup eden Club Brugge, başarılı performansını Zulte Waregem deplasmanına da taşımak istiyor. Ivan Leko yönetimindeki takım, galibiyet serisini sürdürerek şampiyonluk mücadelesinde avantaj elde etmeyi hedefliyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON MAÇLAR

Zulte Waregem ile Club Brugge arasında 2025-2026 sezonunda oynanan iki lig karşılaşmasını da Club Brugge kazandı.

16 Ağustos 2025'te Zulte Waregem'in sahasında oynanan müsabaka 1-0 sona ererken 24 Ocak 2026'daki rövanşta Club Brugge, rakibini 4-3 mağlup etti.

Zulte Waregem bu kez iç saha avantajını kullanmak isterken Club Brugge, rakibine karşı son dönemde yakaladığı üstünlüğü devam ettirmeye çalışacak.

ZULTE WAREGEM-CLUB BRUGGE MAÇI CANLI TAKİP EKRANI