İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Hull City, Ipswich Town'u konuk ediyor. Puan tablosunda aynı puana sahip iki ekibin mücadelesi öncesinde "Hull City - Ipswich Town maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı nasıl izlenir?" soruları gündemde. İşte ayrıntılar...

Hull City - Ipswich Town karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Hull City ile Ipswich Town karşı karşıya geliyor. Hull City, saha avantajını kullanarak galibiyet hasretine son vermek isterken Ipswich Town, deplasmanda kazanarak puan tablosunda rakibinin üzerine çıkmayı hedefliyor. İki takımın da 10 puanla mücadeleye hazırlanması karşılaşmanın önemini artırıyor. Peki, Hull City - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak, canlı nasıl izlenir? İşte maçın yayın bilgileri ve merak edilen ayrıntıları...

HULL CITY - IPSWICH TOWN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hull City - Ipswich Town karşılaşması, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 18.00'de başlayacak. Premier Lig'in 9. haftasında oynanacak mücadeleye İngiltere'nin Hull kentindeki MKM Stadyumu ev sahipliği yapacak.

İki takım da karşılaşma öncesinde 10 puanda bulunuyor. Ev sahibi Hull City, taraftarının desteğiyle yeniden galibiyet elde etmek isterken Ipswich Town deplasmanda başarılı bir sonuç almayı amaçlıyor.

HULL CITY - IPSWICH TOWN MAÇI HANGİ KANALDA?

Hull City - Ipswich Town mücadelesi, Türkiye'de beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak. İngiltere Premier Lig'deki karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, müsabakayı belirtilen yayıncı üzerinden izleyebilecek.

Karşılaşma için açıklanan başlama saati 18.00 olurken canlı yayın da maç programına göre gerçekleştirilecek. Yayın akışında mücadele beIN Sports 4 kanalında yer alıyor.

HULL CITY - IPSWICH TOWN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, NEREDEN İZLENİR?

Hull City - Ipswich Town karşılaşması, Türkiye'de şifresiz yayınlanmayacak. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, beIN Sports 4 kanalının bulunduğu resmî yayın platformlarından karşılaşmayı takip edebilecek.

HULL CITY - IPSWICH TOWN MAÇI CANLI TAKİP EKRANI