Levante - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta?

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Levante, Atletico Madrid'i konuk ediyor. Ev sahibi ekip güçlü rakibi karşısında puan ararken konuk takım galibiyet serisine bir halka daha eklemeyi amaçlıyor. Peki, Levante - Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve merak edilen detayları haberin devamında.