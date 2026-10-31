Levante - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta?
İspanya La Liga'nın 11. haftasında Levante, Atletico Madrid'i konuk ediyor. Ev sahibi ekip güçlü rakibi karşısında puan ararken konuk takım galibiyet serisine bir halka daha eklemeyi amaçlıyor. Peki, Levante - Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve merak edilen detayları haberin devamında.
Levante - Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İspanya La Liga'da 2026-2027 sezonunun 11. haftası, Levante ile Atletico Madrid arasındaki karşılaşmayla devam ediyor. Ev sahibi Levante, güçlü rakibi karşısında taraftar desteğini avantaja çevirmeyi hedeflerken Atletico Madrid, zirve yarışında kayıp yaşamak istemiyor. Peki, Levante - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi, nereden izlenir? İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilen ayrıntılar...
LEVANTE - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Levante - Atletico Madrid maçı, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak. İspanya La Liga'nın 11. haftasında oynanacak karşılaşmaya Valencia kentindeki Ciutat de València Stadı ev sahipliği yapacak. Mücadelede hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea düdük çalacak.
LEVANTE - ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
Levante - Atletico Madrid karşılaşması, Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. İspanya La Liga'daki mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı belirtilen yayıncıların ekranlarından izleyebilecek.
LEVANTE - ATLETICO MADRID MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, NEREDEN İZLENİR?
Levante - Atletico Madrid mücadelesi, Türkiye'de şifresiz yayınlanmayacak. Futbolseverler karşılaşmayı S Sport'un yayınlandığı platformlardan ve S Sport Plus üzerinden canlı takip edebilecek. Maçın Türkiye'deki başlangıç saati 16.00 olarak açıklandı.
LEVANTE - ATLETICO MADRID MAÇI CANLI TAKİP EKRANI