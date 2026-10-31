Erzurumspor FK - Arca Çorum FK maçı bugün mü, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Erzurumspor FK ile Arca Çorum FK üç puan mücadelesine çıkıyor. Peki, Erzurumspor FK - Arca Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele canlı nereden izlenir, şifresiz mi? İşte detaylar...
Erzurumspor FK - Arca Çorum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Arca Çorum FK'yi konuk ediyor. Ligde üst sıralara yaklaşmayı hedefleyen iki takım, kritik mücadeleden üç puanla ayrılmak istiyor. Ev sahibi Erzurumspor FK taraftar desteğini avantaja çevirmeye çalışırken, Arca Çorum FK deplasmanda galibiyet arıyor. Peki, Erzurumspor FK - Arca Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşma nereden canlı izlenir, şifresiz mi? İşte ayrıntılar...
ERZURUMSPOR FK - ARCA ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Erzurumspor FK ile Arca Çorum FK arasındaki Trendyol Süper Lig 10. hafta mücadelesi, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak.
ERZURUMSPOR FK - ARCA ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Erzurumspor FK - Arca Çorum FK karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi yayıncı kuruluşun resmî yayın platformlarından takip edebilecek.
ERZURUMSPOR FK - ARCA ÇORUM FK MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?
Mücadele, beIN SPORTS 1 kanalının yanı sıra yayın hakları kapsamında Digiturk ve TOD üzerinden canlı izlenebilecek. Karşılaşmanın Türkiye'deki yayını ücretli olacak. Şifresiz yayın bilgisi bulunmuyor.
ERZURUMSPOR FK - ARCA ÇORUM FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Karşılaşmaya Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu ev sahipliği yapacak. Erzurumspor FK, kendi sahasında kazanarak ligdeki yükselişini sürdürmeyi hedefliyor.
ERZURUMSPOR FK - ARCA ÇORUM FK MAÇINI KİM YÖNETECEK?
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.
ERZURUMSPOR FK - ARCA ÇORUM FK MAÇI CANLI TAKİP EKRANI