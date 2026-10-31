Erzurumspor FK - Arca Çorum FK maçı bugün mü, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Erzurumspor FK ile Arca Çorum FK üç puan mücadelesine çıkıyor. Peki, Erzurumspor FK - Arca Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele canlı nereden izlenir, şifresiz mi? İşte detaylar...