İngiltere Premier Lig'de Chelsea ile Manchester United, 9. hafta mücadelesinde karşılaşıyor. Futbolseverler Chelsea-Manchester United hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Dev maç canlı nereden izlenir, şifresiz yayınlanacak mı? sorularına yanıt arıyor.

Chelsea-Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de 9. haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Chelsea ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea, taraftarı önünde kazanmayı hedeflerken Michael Carrick'in çalıştırdığı Manchester United deplasmandan üç puanla dönmek istiyor. Peki, Chelsea-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Chelsea-Manchester United canlı nereden izlenir, maç şifresiz mi? İşte ayrıntılar...

CHELSEA-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chelsea-Manchester United maçı, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile 15.30'da başlayacak. Premier Lig'in 9. haftasındaki mücadele, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak.

CHELSEA-MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Chelsea ile Manchester United arasında oynanacak karşılaşma, Türkiye'de beIN SPORTS 3 ve beIN SPORTS 4K ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi yayıncı kuruluşun resmî yayın platformları üzerinden takip edebilecek.

CHELSEA-MANCHESTER UNITED MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Premier Lig karşılaşması, Türkiye'de şifreli yayın yapan beIN SPORTS 3 kanalında futbolseverlerle buluşacak. Mücadele için Türkiye'de ücretsiz ve şifresiz bir yayın açıklanmadı.

CHELSEA - MANCHESTER UNITED MAÇI CANLI TAKİP EKRANI