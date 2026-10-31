Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Bayern Münih ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşıyor. Peki, Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dev derbi şifresiz mi yayınlanacak, nereden izlenir? İşte ayrıntılar...

Bayern Münih-Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'nın 8. haftası, Bayern Münih ile Borussia Dortmund arasındaki dev mücadeleye sahne oluyor. Ligde 17'şer puanla ilk iki sırayı paylaşan takımlar, Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek. Bayern Münih taraftarı önünde liderliğini korumayı hedeflerken Borussia Dortmund ise deplasmanda kazanarak zirveye yerleşmek istiyor. Peki, Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dev derbi şifresiz mi yayınlanacak, canlı nereden izlenir? İşte ayrıntılar...

BAYERN MUNIH-BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayern Münih ile Borussia Dortmund arasındaki Bundesliga 8. hafta mücadelesi, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Almanya'da saat 18.30'da oynanacak karşılaşmanın Türkiye saatiyle başlangıcı 20.30 olacak.

BAYERN MUNIH-BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih-Borussia Dortmund karşılaşması S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Futbolseverler, Bundesliga'nın 8. haftasındaki dev mücadeleyi Türkiye'de bu yayın üzerinden takip edebilecek.

BAYERN MUNIH-BORUSSIA DORTMUND MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, NEREDEN İZLENİR?

Bayern Münih-Borussia Dortmund maçının Türkiye'deki yayın adresi S Sport Plus olarak açıklandı. Karşılaşma için Türkiye'de ücretsiz ve şifresiz bir canlı yayın bilgisi doğrulanmadı.

BAYERN MUNIH-BORUSSIA DORTMUND MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Almanya'nın iki güçlü ekibini karşı karşıya getirecek mücadele, Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak. Bayern Münih, kendi sahasındaki avantajını kullanarak ligdeki yenilmezliğini sürdürmek isterken Borussia Dortmund zorlu deplasmanda galibiyet arayacak.

BAYERN MUNIH-BORUSSIA DORTMUND MAÇININ HAKEMİ KİM?

Almanya Futbol Federasyonu'nun görevlendirmesine göre karşılaşmayı Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn yaparken dördüncü hakem Florian Badstübner olacak.

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