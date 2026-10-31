İspanya La Liga'da liderliğini sürdüren Barcelona, 11. haftada Deportivo Alaves ile karşı karşıya geliyor. Peki, Barcelona-Alaves maçı bugün saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda canlı yayınlanacak ve nasıl izlenecek? Spotify Camp Nou'daki mücadelenin yayın bilgileri haberin devamında...

Barcelona-Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da 11. hafta heyecanı Barcelona-Alaves karşılaşmasıyla devam ediyor. Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, Spotify Camp Nou'da Deportivo Alaves'i ağırlamaya hazırlanıyor. Peki, Barcelona-Alaves maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona-Alaves hangi kanalda yayınlanacak? Mücadele canlı olarak nereden izlenebilecek? İşte ayrıntılar...

BARCELONA - ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona ile Deportivo Alaves arasındaki La Liga mücadelesi, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. İspanya La Liga'nın 11. haftasında oynanacak karşılaşmaya Barcelona'nın iç saha maçlarını oynadığı Spotify Camp Nou ev sahipliği yapacak.

Katalan ekibi, taraftarı önünde kazanarak ligdeki liderliğini korumayı hedeflerken Deportivo Alaves ise zorlu deplasmandan puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

BARCELONA - ALAVES MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona-Alaves karşılaşması S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Maçı Türkiye'den takip etmek isteyen futbolseverler, yayıncı kuruluşun televizyon kanalı ve dijital yayın seçeneklerinden yararlanabilecek.

Karşılaşma için Türkiye'de doğrulanmış ücretsiz bir yayın seçeneği bulunmuyor. Mücadelenin canlı skor ve önemli anları ise kulüplerin resmî kanalları üzerinden takip edilebilecek.

BARCELONA - ALAVES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Barcelona ile Deportivo Alaves arasındaki karşılaşmaya İspanya'nın Barselona şehrindeki Spotify Camp Nou ev sahipliği yapacak. Ev sahibi ekip, kendi sahasında üstünlüğü ele geçirmek isterken Alaves ise Barcelona'nın hücum gücüne karşı direnç göstermeye çalışacak.

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