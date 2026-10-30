İspanya La Liga'nın 11. haftasında Villarreal ile Espanyol karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip taraftarı önünde galibiyet ararken konuk takım deplasmandan puan çıkarmayı hedefliyor. Peki, Villarreal-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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İspanya La Liga'da 2026-2027 sezonunun 11. haftası Villarreal-Espanyol karşılaşmasıyla başlıyor. Kendi sahasında taraftarının desteğini arkasına almak isteyen Villarreal ile alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen Espanyol kritik 3 puan için mücadele edecek. Peki, Villarreal-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Karşılaşma şifresiz mi ve nerede oynanacak? İşte merak edilen ayrıntılar...

VILLARREAL-ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 11. haftasında oynanacak Villarreal-Espanyol maçı, 30 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

İki İspanyol ekibinin mücadelesi, Villarreal'in ev sahipliğinde Estadio de la Ceramica'da gerçekleştirilecek.

VILLARREAL-ESPANYOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Villarreal-Espanyol karşılaşması, Türkiye'de S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

VILLARREAL-ESPANYOL MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşmanın Türkiye'deki yayıncısı S Sport Plus. Mücadelenin Türkiye'de ulusal bir şifresiz televizyon kanalından yayınlanacağına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

VILLARREAL VE ESPANYOL'UN LİGDEKİ SON DURUMU

Villarreal, La Liga'da geride kalan 10 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 12 puan topladı. Sarı-lacivertli ekip, karşılaşma öncesinde 10. sırada yer alıyor. Villarreal, ligdeki son maçında Valencia'yı deplasmanda 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Espanyol ise oynadığı 10 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Topladığı 8 puanla 18. sırada bulunan Katalonya temsilcisi, son lig karşılaşmasında Racing Santander'e 2-1 mağlup oldu.

Ev sahibi Villarreal, Valencia galibiyetinin ardından yeni bir seri yakalamayı amaçlarken Espanyol ise deplasmanda alacağı sonuçla alt sıralardan kurtulma mücadelesinde avantaj elde etmeye çalışacak.

VILLARREAL-ESPANYOL MAÇINDA GÖZLER 3 PUANDA

İki takımın karşılaşma öncesindeki puan farkı 4. Villarreal, kendi sahasında kazanarak orta sıralardaki konumunu güçlendirmek istiyor. Espanyol ise ligdeki üçüncü galibiyetini alarak puan tablosunda yukarı çıkmayı hedefliyor.

La Liga'nın 11. haftasının açılış maçı olması nedeniyle karşılaşmanın sonucu, hafta sonu oynanacak diğer mücadeleler öncesinde puan tablosunu da etkileyecek.

VILLARREAL-ESPANYOL MAÇI CANLI TAKİP EKRANI