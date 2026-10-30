Lille - Lens maçı canlı izle araştırmaları, Fransa Ligue 1'in 9. haftasındaki Kuzey Derbisi öncesinde hız kazandı. İki takımın da galibiyet hedeflediği karşılaşma ne zaman, saat kaçta oynanacak? Lille-Lens maçı hangi kanalda ve muhtemel 11'lerde kimler var? İşte ayrıntılar...

Lille - Lens maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de Lille ile Lens, 9. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Kuzey Derbisi'nde Lille, kendi taraftarı önünde galip gelerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak isterken Lens, yakaladığı galibiyet serisini devam ettirmeyi hedefliyor. Peki, Lille - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Lille-Lens maçı canlı nasıl izlenir? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte mücadele öncesinde öne çıkan detaylar...

LILLE - LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lille ile Lens arasındaki Fransa Ligue 1 mücadelesi, 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 23.05'te başlayacak. Karşılaşmaya Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy ev sahipliği yapacak.

LILLE - LENS MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI NASIL İZLENİR?

Lille-Lens karşılaşması, Türkiye'de beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Mücadele, yayıncı kanal üzerinden takip edilebilecek.

LILLE - LENS MUHTEMEL 11'LER

Fransa Ligue 1'in 27 Ekim'de yayımladığı maç önizlemesine göre iki takımın muhtemel ilk 11'leri şu şekilde:

Lille: Berke Özer, Goffi, Ngoy, Alexsandro, Perraud, Benjamin André, Bentaleb, Mukau, Ethan Mbappé, Haraldsson, Diaoune.

Lens: Risser, Aguilar, Baidoo, Todibo, Abdulhamid, Cuisance, Haidara, Udol, Thauvin, Sotoca, Ivanovic.

Kadrolar tahmini olup teknik direktörlerin maç öncesindeki tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

LILLE'DE DAVIDE ANCELOTTI'NİN DERBİ SINAVI

Sezon başında teknik direktörlük görevini üstlenen Davide Ancelotti, Lille ile önemli bir derbi mücadelesine çıkıyor. Fransız ekibi, ligde ilk sekiz hafta sonunda topladığı 15 puanla üçüncü sıraya yerleşerek üst sıralar için güçlü bir başlangıç yaptı.

Özellikle savunma performansıyla dikkat çeken Lille, Ligue 1'in en az gol yiyen takımları arasında bulunuyor. Ev sahibi ekibin savunma güvenliğini korurken hücumdaki oyuncu eksikliklerini nasıl telafi edeceği derbinin önemli başlıklarından biri olacak.

LENS'TE YANNICK CAHUZAC İÇİN ÖZEL MAÇ

Lens Teknik Direktörü Yannick Cahuzac, Lille karşısında kariyerinin önemli sınavlarından birini verecek. Daha önce Lens forması giyen ve Kuzey Derbisi atmosferini futbolculuk döneminde yaşayan Cahuzac, bu kez takımının başında ilk derbi deneyimine çıkacak.

Ligde üst üste üç galibiyet alan Lens, 9. hafta öncesinde 13 puanla yedinci sırada yer alıyor. İlk sekiz haftada 16 gol atan konuk ekip, ligin en üretken hücum takımları arasında bulunmasına rağmen deplasmanda çıktığı dört karşılaşmada yalnızca bir galibiyet alabildi.

LILLE - LENS DERBİSİNDE DİKKAT ÇEKEN REKABET

Fransa'nın köklü futbol rekabetlerinden biri olan Kuzey Derbisi'nde Lille ile Lens, uzun yıllara dayanan bir geçmişe sahip. Lens'in resmi kulüp verilerine göre iki takım arasındaki derbilerde Lille 48, Lens 38 galibiyet elde ederken 36 mücadele beraberlikle sona erdi.

Lille'in sahasında oynanan son dört lig derbisini kazanması, ev sahibi ekip açısından dikkat çekici bir avantaj oluşturuyor. Ancak Lens'in son haftalarda yakaladığı form ve hücum üretkenliği, bu kez farklı bir sonuç elde etme hedefini güçlendiriyor.

DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU

Lille-Lens maçında Jérôme Brisard düdük çalacak. Brisard'ın yardımcılıklarını Alexis Auger ve Aurélien Berthomieu üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi Ruddy Buquet olurken VAR görevini Mathieu Vernice yürütecek.

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