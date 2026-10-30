Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Paris Saint-Germain, deplasmanda Le Havre ile karşılaşıyor. Luis Enrique'nin ekibi galibiyet serisini sürdürmek isterken ev sahibi takım kötü gidişatına son vermeyi hedefliyor. Peki, Le Havre - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Le Havre - PSG maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de 9. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Le Havre ile Paris Saint-Germain kozlarını paylaşıyor. Ligde üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye yerleşen PSG, deplasmandaki başarılı performansını sürdürmeyi hedeflerken Le Havre kendi sahasında sürpriz peşinde olacak. Her iki takımın farklı hedeflerle çıkacağı karşılaşma öncesinde yayın programı ve kadro durumları merak ediliyor. Peki, Le Havre - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG'de kimler eksik, karşılaşmanın muhtemel 11'leri belli oldu mu? İşte detaylar...

LE HAVRE - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında oynanacak Le Havre - Paris Saint-Germain karşılaşması, 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleye Le Havre'ın sahası Stade CMA CGM Océane ev sahipliği yapacak.

LE HAVRE - PSG MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Le Havre ile PSG arasındaki kritik karşılaşma Türkiye'de beIN SPORTS 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler Fransa Ligue 1'deki mücadeleyi yayıncı kuruluş üzerinden takip edebilecek.

PSG'NİN DEPLASMAN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, ligdeki son 5 karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı. Paris temsilcisi, ligde attığı 16 golle 9. hafta öncesinde en fazla gol atan takımlar arasında yer alırken deplasmandaki son 3 lig maçını da kazandı.

PSG, Lyon karşısında elde ettiği 2-0'lık galibiyetin ardından lider olarak gittiği Le Havre deplasmanında da kazanmak istiyor. Ancak Paris temsilcisinde önemli oyuncuların sakatlıkları, teknik heyetin kadro planlamasında belirleyici unsurlar arasında bulunuyor.

LE HAVRE TARAFTARI ÖNÜNDE ÇIKIŞ ARIYOR

Didier Digard yönetimindeki Le Havre, 9. hafta öncesinde lig tablosunun son sırasında bulunuyor. Son 4 maçını kaybeden ev sahibi ekip, güçlü rakibine karşı etkili bir performans ortaya koyarak kötü gidişatı durdurmaya çalışacak.

Le Havre'ın son maçında Marsilya karşısında ortaya koyduğu mücadele dikkat çekti. İlk 55 dakikada 4-0 geriye düşen ekip, Josh Maja'nın iki ve Lamine N'Diaye'nin bir golüyle skoru 4-3'e getirmesine rağmen sahadan puansız ayrıldı.

Ev sahibi takım, PSG karşısında özellikle hücum organizasyonlarındaki etkinliğini artırarak gol fırsatları oluşturmayı hedefliyor.

LUIS ENRIQUE'DEN LE HAVRE UYARISI

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, karşılaşma öncesindeki basın toplantısında rakibin ligdeki sıralamasının yanıltıcı olabileceğine dikkat çekti.

İspanyol çalıştırıcı, Le Havre'ın özellikle kanat oyuncuları ve ceza sahasına gönderdiği ortalarla tehlike oluşturabildiğini vurguladı. PSG'nin maç boyunca zor anlarla karşılaşabileceğini belirten Enrique, liderliği korumak için aynı motivasyonla mücadele etmeleri gerektiğini ifade etti.

PSG'DE SAKAT FUTBOLCULAR KİMLER?

Paris Saint-Germain'in maç öncesindeki sağlık bilgilendirmesinde Marquinhos, Nuno Mendes ve Ousmane Dembélé'nin tedavilerinin sürdüğü açıklandı. Khvicha Kvaratskhelia da lig organizasyonunun maç önü eksik oyuncular listesinde yer aldı.

Le Havre'da ise Pembélé, Mambimbi, Zagadou, Mpasi ve Jelert karşılaşma öncesinde eksikler arasında gösterildi.

Eksik oyuncular nedeniyle her iki teknik direktörün kadro tercihleri merak edilirken resmî ilk 11'ler müsabaka öncesinde netleşecek.

LE HAVRE - PSG MAÇI CANLI TAKİP EKRANI