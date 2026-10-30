Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Esenler Erokspor ile Ankara Keçiörengücü İstanbul'da kozlarını paylaşacak. İki takımın iç saha ve deplasman performansları karşılaşma öncesinde dikkat çekiyor. Peki, Erokspor-Keçiörengücü maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberin devamında...

Esenler Erokspor-Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasının açılış karşılaşmasında Esenler Erokspor, Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak. İstanbul temsilcisi, taraftarı önünde galibiyet elde ederek puan tablosunda yükselmeyi amaçlarken başkent ekibi deplasmanda kazanarak üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Ligde son haftalarda farklı sonuçlar alan iki takımın mücadelesi öncesinde yayın bilgileri ve kadrolar gündemde. Peki, Erokspor-Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşma şifresiz mi, iki takımın son durumu nasıl? İşte detaylar...

EROKSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?

Esenler Erokspor ile Ankara Keçiörengücü, 30 Ekim 2026 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Trendyol 1. Lig'in 13. hafta mücadelesine İstanbul'daki Esenler Erokspor Stadyumu ev sahipliği yapacak.

EROKSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA?

Erokspor-Keçiörengücü karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı hakem atamasına göre mücadeleyi Ömer Faruk Gültekin yönetecek. Yardımcı hakemler Hüsnü Emre Çelimli ve Güner Mumcu Taştan olacak.

EROKSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Esenler Erokspor-Ankara Keçiörengücü karşılaşması TRT Spor ve beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Mücadele, TRT Spor üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek.

ESENLER EROKSPOR İÇ SAHADA ÇIKIŞ ARIYOR

Trendyol 1. Lig'de 12 puanla 15. sırada bulunan Esenler Erokspor, Keçiörengücü karşılaşmasında iç saha avantajını değerlendirmeyi hedefliyor.

İstanbul ekibi, bu sezon sahasında oynadığı 5 lig maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Erokspor, evindeki son karşılaşmasında Mardin 1969 Spor'u 4-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etmişti. İstanbul temsilcisi, Keçiörengücü karşısında da taraftarının desteğiyle üç puan arayacak.

KEÇİÖRENGÜCÜ DEPLASMANDA ETKİLİ

Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'de 12 haftada topladığı 20 puanla 6. sırada bulunuyor.

Başkent temsilcisi bu sezon deplasmanda çıktığı 6 lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak dış sahada 11 puan topladı.

Keçiörengücü, son deplasman maçında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etmişti. Ankara ekibi, Esenler Erokspor karşısında da dış saha performansını sürdürmeyi amaçlıyor.

EROKSPOR VE KEÇİÖRENGÜCÜ'NÜN HÜCUM PERFORMANSI

Karşılaşma öncesinde iki takımın hücum verileri de dikkat çekiyor.

Esenler Erokspor, geride kalan 12 haftada maç başına ortalama 1 gol kaydederken Keçiörengücü'nün gol ortalaması yaklaşık 1,9 oldu.

Ankara ekibinde Mame Biram Diouf, 7 golle takımının öne çıkan hücum oyuncuları arasında bulunuyor.

İstanbul temsilcisi ise özellikle Mardin 1969 Spor karşısındaki dört gollü galibiyetinin ardından iç sahadaki hücum üretkenliğini geliştirmeyi hedefliyor.

EROKSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

Esenler Erokspor-Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının biletleri Passo üzerinden satışa çıkarıldı.

Karşılaşma için açıklanan bilet fiyatlarında doğu tribünü 300 TL, misafir tribünü ise 390 TL olarak belirlendi.

Kadın taraftarlar ile 18 yaş ve altındaki öğrenciler için ücretsiz bilet uygulaması bulunuyor. Bu biletlerin yalnızca stadyum gişesinden temin edilebileceği ve transfer edilemeyeceği belirtildi.

EROKSPOR VE KEÇİÖRENGÜCÜ'NÜN SIRADAKİ MAÇLARI

Esenler Erokspor, Keçiörengücü karşılaşmasının ardından Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Muğlaspor deplasmanına çıkacak. Mücadelenin 7 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da oynanması planlanıyor.

Ankara Keçiörengücü ise gelecek hafta Manisa FK'yi konuk edecek. Karşılaşma 7 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.

EROKSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI TAKİP EKRANI