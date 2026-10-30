Trendyol Süper Lig'in 10. haftası Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasıyla başlayacak. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar liderliğini korumayı hedeflerken İlhan Palut'un ekibi taraftarı önünde galibiyet arayacak. Peki, Konyaspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilenler...

Konyaspor-Galatasaray maçı canlı takip ekranı...

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Okan Buruk'un öğrencileri, Fenerbahçe karşısında alınan derbi galibiyetinin ardından ligdeki başarılı performansını sürdürmek istiyor. İlhan Palut yönetiminde Gençlerbirliği maçından üç puanla ayrılan Konya temsilcisi ise kendi taraftarı önünde lider karşısına çıkacak. Peki, Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İki takımın eksikleri kimler, maç öncesi son durum nasıl? İşte detaylar...

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor ile Galatasaray, 30 Ekim 2026 Cuma günü karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyle Süper Lig'de yeni haftanın perdesi açılacak.

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Konyaspor-Galatasaray karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede Cihan Aydın düdük çalacak. Yardımcı hakemler Anıl Usta ve Mehmet Salih Mazlum görev yapacak.

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor-Galatasaray maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, Süper Lig'in resmi yayıncısının maç programında yer alıyor.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 9 haftada 22 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle puan tablosunun ilk sırasında bulunuyor.

Son maçında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Okan Buruk'un öğrencileri, ligde üst üste üç galibiyete ulaştı. Galatasaray, Konya deplasmanında da kazanarak bu seriyi devam ettirmeyi hedefliyor.

KONYASPOR İÇ SAHA AVANTAJINI KULLANMAK İSTİYOR

Konyaspor, 2026-2027 sezonunda oynadığı 9 lig maçında 8 puan elde etti. Yeşil-beyazlılar, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor.

Son lig karşılaşmasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden İlhan Palut'un öğrencileri, Galatasaray karşısında taraftar desteğini de arkasına alarak puan arayacak.

Konya temsilcisi, bu sezon sahasında oynadığı 5 lig karşılaşmasının 2'sini kazanırken 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İKİ TAKIMIN İÇ SAHA VE DEPLASMAN PERFORMANSI

Konyaspor'un iç saha performansı ile Galatasaray'ın deplasman sonuçları, karşılaşma öncesinde dikkat çekiyor.

Yeşil-beyazlı ekip bu sezon sahasında oynadığı 5 maçta 7 puan toplarken Galatasaray, deplasmanda çıktığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederek 9 puana ulaştı.

Konyaspor iç sahadaki son üç lig maçında yenilgi yaşamazken Galatasaray da ligdeki son üç karşılaşmasını kazanarak Konya'ya geliyor.

KONYASPOR VE GALATASARAY MAÇA HAZIR

Konyaspor, Galatasaray mücadelesinin hazırlıklarını 29 Ekim Perşembe günü yaptığı antrenmanla tamamladı.

Murat Kurum Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki son çalışmada ısınma, 5'e 2 ve çabukluk-çeviklik uygulamalarının ardından taktik hazırlıklar gerçekleştirildi.

Galatasaray ise Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde son antrenmanını yaptı. Sarı-kırmızılıların çalışması dinamik ısınma ve iki grup halinde 10'a 2 pas organizasyonlarının ardından taktik uygulamalarla sona erdi.

GALATASARAY MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI 👇

#BugünGünlerdenGALATASARAY 💪 🏆 Trendyol Süper Lig 2026-2027 Adnan Süvari Sezonu 🗓️ 10. Hafta ⚽ T. Konyaspor 📆 30.10.2026 ⏰ 20.00 🏟️ MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu 📲 #KNYvGS https://t.co/l4E2T73uBR — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 29, 2026

KONYASPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI 👇

🏆 Trendyol Süper Lig 10. Hafta 🆚 Galatasaray 🗓️ 30 Ekim Cuma ⏰ 20.00 🏟️ MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu 👤 Cihan Aydın 📲 #KNYvGS https://t.co/yC9p8GTkjE — TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) October 29, 2026

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