İngiltere Lig Kupası'nda Everton ile Newcastle United, çeyrek final bileti için karşı karşıya geliyor. İki Premier League temsilcisinin mücadelesi öncesinde futbolseverler, "Everton-Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma şifresiz mi, kadrolarda kimler eksik?" sorularına yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...

Everton-Newcastle maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Lig Kupası (Carabao Cup) 2026-2027 sezonunda son 16 turu heyecanı Everton ile Newcastle United arasında oynanacak karşılaşmayla devam ediyor. David Moyes yönetimindeki Everton, taraftarı önünde çeyrek finale yükselmeyi hedeflerken Matthias Jaissle'nin çalıştırdığı Newcastle United, kupadaki başarılı serisini sürdürmek istiyor. Kazanan takımın bir üst tura çıkacağı mücadele öncesinde yayın bilgileri ve takımların son durumları araştırılıyor. Peki, Everton-Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Everton-Newcastle canlı nereden izlenir, şifresiz mi? İşte merak edilenler...

EVERTON-NEWCASTLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Lig Kupası son 16 turunda oynanacak Everton-Newcastle United karşılaşması, 29 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

İki Premier League ekibini karşı karşıya getirecek mücadele, Liverpool'daki Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanacak.

EVERTON-NEWCASTLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Everton-Newcastle United karşılaşması S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

EVERTON-NEWCASTLE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

İngiltere Lig Kupası'ndaki Everton-Newcastle United karşılaşması S Sport Plus yayın programında yer alıyor. Mücadelenin Türkiye'de şifresiz televizyon kanalından yayınlanacağına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

EVERTON'IN İNGİLTERE LİG KUPASI PERFORMANSI

Everton, 2026-2027 İngiltere Lig Kupası'nda önce Preston North End'i, ardından Wolverhampton Wanderers'ı mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

David Moyes'un öğrencileri, kupadaki yolculuğunu sürdürmek için Newcastle United engelini aşmayı hedefliyor.

Premier League'de son iki karşılaşmasında istediği sonuçları alamayan Everton, Chelsea ve Arsenal'e 2-0'lık skorlarla mağlup oldu. Özellikle hücumda yakaladığı fırsatları değerlendirmekte zorlanan Liverpool temsilcisi, kupa mücadelesinde yeniden galibiyetle tanışmak istiyor.

David Moyes, karşılaşma öncesindeki değerlendirmesinde kupada ilerlemenin takımın özgüvenine ve lig performansına olumlu katkı sağlayabileceğini belirtti.

NEWCASTLE UNITED'IN İNGİLTERE LİG KUPASI PERFORMANSI

Newcastle United, 2026-2027 İngiltere Lig Kupası'nda West Bromwich Albion ve Millwall engellerini geçerek dördüncü tura yükseldi.

Millwall karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle son 16 turuna kalan siyah-beyazlılar, Everton deplasmanında da kazanarak kupadaki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor.

Matthias Jaissle yönetimindeki Newcastle United, Premier League'deki son karşılaşmasında Crystal Palace'ı deplasmanda 2-0 mağlup ederek Everton maçı öncesinde moral buldu.

Newcastle, son yıllarda İngiltere Lig Kupası'nda önemli bir istikrar yakaladı. Kuzey İngiltere temsilcisi, organizasyonda üst üste beşinci kez çeyrek finale yükselmeye çalışıyor.

EVERTON-NEWCASTLE MAÇINDA EKSİK OYUNCULAR KİMLER?

Karşılaşma öncesinde her iki takımda da sakatlık ve sağlık durumları nedeniyle kadro belirsizlikleri bulunuyor.

Everton'da Jarrad Branthwaite, Arsenal karşılaşmasını geçirdiği sarsıntı nedeniyle kaçırmıştı. Jack Grealish ise hastalığı sebebiyle aynı mücadelede forma giyemedi. Vitaliy Mykolenko'nun durumu da maç öncesindeki kontrollerin ardından netleşecek.

Newcastle United'da Lewis Miley ve Matias Fernandez-Pardo'nun oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Matthias Jaissle, iki futbolcunun durumunun karşılaşma öncesinde değerlendirileceğini açıkladı.

Siyah-beyazlılarda Tino Livramento ile Ewen Jaouen'in ise sakatlıkları nedeniyle forma giymesi beklenmiyor.

EVERTON-NEWCASTLE MAÇININ HAKEMİ KİM?

İngiltere Lig Kupası son 16 turundaki Everton-Newcastle United karşılaşmasını Farai Hallam yönetecek.

Hakemin yardımcılıklarını James Mainwaring ve Constantine Hatzidakis üstlenecek. Dördüncü hakem olarak Sam Barrott görev yapacak.

EVERTON-NEWCASTLE REKABETİNDE SON DURUM

Everton ile Newcastle United, İngiltere Lig Kupası tarihinde daha önce yalnızca bir kez karşı karşıya geldi.

2002-2003 sezonunun üçüncü turunda oynanan mücadele, normal süre ve uzatmaların ardından 3-3 sona erdi. Penaltı atışlarında rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Everton, bir üst tura yükseldi.

İki takım arasında 2025 yılının kasım ayında oynanan Premier League mücadelesini Newcastle United, deplasmanda 4-1 kazandı.

28 Şubat 2026'daki son lig karşılaşmasında ise Everton, Newcastle United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti.

EVERTON-NEWCASTLE MAÇINI KAZANAN TAKIM KİMLE OYNAYACAK?

Everton ile Newcastle United arasındaki İngiltere Lig Kupası son 16 turu karşılaşmasının galibi, çeyrek finalde Fleetwood Town ile eşleşecek.

İngiltere League Two ekibi Fleetwood Town, dördüncü turda Arsenal'i penaltı atışları sonucunda eleyerek dikkat çekici bir başarıya imza attı.

Çeyrek final karşılaşmalarının 14 Aralık 2026 tarihinde başlayacak hafta içerisinde oynanması planlanıyor.

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