Finlandiya Veikkausliiga'da Inter Turku ile HJK Helsinki, şampiyonluk yarışının kaderini etkileyebilecek önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Peki, Inter Turku-HJK Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maç canlı nereden izlenir, iki takımın eksikleri kimler? İşte ayrıntılar...

Finlandiya Veikkausliiga'da sezonun tamamlanmasına kısa süre kala şampiyonluk mücadelesi büyük heyecana sahne oluyor. Inter Turku ile HJK Helsinki, ligin zirvesini yakından ilgilendiren karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Savunma performansıyla öne çıkan ev sahibi Inter Turku, hücumdaki etkinliğiyle dikkat çeken HJK Helsinki'yi ağırlayacak. Peki, Inter Turku-HJK Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Inter Turku-HJK Helsinki canlı izle seçenekleri neler, şifresiz yayın var mı? İşte karşılaşmaya ilişkin bilgiler...

INTER TURKU-HJK HELSINKI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Finlandiya Veikkausliiga şampiyonluk grubunun 30. hafta karşılaşmasında Inter Turku ile HJK Helsinki, 29 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 19.00'da karşı karşıya gelecek.

INTER TURKU-HJK HELSINKI MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter Turku ile HJK Helsinki arasındaki karşılaşma, Finlandiya'da Ruutu+ platformundan canlı yayınlanacak.

INTER TURKU-HJK HELSINKI MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Inter Turku-HJK Helsinki maçının Türkiye'de şifresiz yayınlanacağına ilişkin doğrulanmış bir kanal bilgisi bulunmuyor.

INTER TURKU LİGDE KAÇINCI SIRADA?

Inter Turku, Finlandiya Veikkausliiga 2026 sezonunda şampiyonluk grubunun son üç haftasına lider olarak girdi.

Turku temsilcisi, geride kalan 29 maçta 15 galibiyet, 10 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 55 puan topladı. Rakip fileleri 35 kez havalandıran takım, kalesinde 20 gol gördü.

Özellikle savunmada gösterdiği istikrarlı performans, Inter Turku'nun zirvede yer almasında belirleyici oldu. Takım, maç başına yaklaşık 0,69 gol yiyerek şampiyonluk grubunun en başarılı savunma performansını ortaya koydu.

HJK HELSINKI LİGDE KAÇINCI SIRADA?

HJK Helsinki, 2026 sezonunda oynadığı 29 lig karşılaşmasının ardından 52 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Başkent temsilcisi, bu süreçte 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Rakip ağlara 55 gol gönderen HJK, kalesinde ise 34 gol gördü.

HJK Helsinki'nin maç başına yaklaşık 1,90 gol ortalaması yakalaması, hücumdaki etkinliğini ortaya koyuyor. Helsinki temsilcisi, Inter Turku deplasmanında da bu üretkenliğini sürdürerek şampiyonluk yarışında avantaj elde etmek istiyor.

INTER TURKU-HJK HELSINKI MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Şampiyonluk yarışındaki kritik mücadele öncesinde iki takımda da kadro durumunu etkileyen gelişmeler yaşandı.

Inter Turku'da orta saha oyuncusu Janne-Pekka Laine, son karşılaşmada gördüğü kırmızı kart nedeniyle HJK Helsinki maçında forma giyemeyecek.

HJK Helsinki'de ise kaleci Jesse Öst, KuPS karşılaşması öncesindeki hazırlık antrenmanında yaşadığı sakatlığın ardından sezonun kalan bölümünde oynayamayacak.

Helsinki temsilcisi, kaleci kadrosundaki gelişmelerin ardından Osku Maukonen'i transfer etti. Yeni kalecinin Inter Turku karşılaşması öncesinde teknik ekibin kullanımına hazır olduğu açıklandı.

Her iki takım da bu eksiklere rağmen şampiyonluk yolundaki önemli mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

INTER TURKU-HJK HELSINKI MAÇINDA HANGİ TAKIM AVANTAJLI?

Karşılaşma öncesindeki sezon istatistikleri, iki takımın farklı özellikleriyle ön plana çıktığını gösteriyor.

Inter Turku, 29 lig maçında yalnızca 20 gol yiyerek savunmadaki başarısıyla dikkat çekiyor. HJK Helsinki ise aynı sayıda karşılaşmada 55 gol kaydederek rakibinden 20 gol daha fazla üretmiş durumda.

Turku temsilcisinin güçlü savunması ile Helsinki ekibinin etkili hücum hattı arasındaki mücadele, maçın sonucunu belirleyebilecek önemli unsurlar arasında bulunuyor.

Bununla birlikte sezon genelinde her iki takımın da 15 galibiyet elde etmiş olması, şampiyonluk yarışındaki rekabetin boyutunu ortaya koyuyor.

INTER TURKU VE HJK HELSINKI'NIN SONRAKİ MAÇLARI

Inter Turku, HJK Helsinki karşılaşmasının ardından 2 Kasım 2026 Pazartesi günü IF Gnistan'ı konuk edecek. Turku temsilcisi, 8 Kasım Pazar günü ise KuPS deplasmanında sezonun son maçına çıkacak.

HJK Helsinki ise 2 Kasım'da VPS'ye konuk olacak. Başkent ekibi, sezonun son haftasında 8 Kasım Pazar günü AC Oulu'yu ağırlayacak.

İki takımın kalan karşılaşmalarından elde edeceği sonuçlar, Finlandiya Veikkausliiga 2026 sezonunun şampiyonunun belirlenmesinde etkili olacak.

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