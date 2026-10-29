İtalya Serie A'da Fiorentina ile Atalanta, 9. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde mücadele edecek. Her iki ekip de galibiyet ararken futbolseverler, "Fiorentina-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maç şifresiz mi yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Fiorentina-Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Fiorentina ile Atalanta arasında oynanacak. Sezona istediği başlangıcı yapamayan Fiorentina, evinde kazanarak alt sıralardan uzaklaşmayı hedeflerken Atalanta ise deplasmandan üç puanla ayrılarak ligde yükselişe geçmek istiyor. İki takımın son haftalarda yaşadığı puan kayıpları, mücadeleyi daha da önemli hale getiriyor. Peki, Fiorentina-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fiorentina-Atalanta maçı canlı nereden izlenir, şifresiz mi? İşte detaylar...

FIORENTINA-ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fiorentina ile Atalanta arasında oynanacak İtalya Serie A 9. hafta karşılaşması, 29 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.45'te başlayacak.

Mücadeleye Fiorentina'nın iç saha maçlarını oynadığı Artemio Franchi Stadyumu ev sahipliği yapacak.

FIORENTINA-ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'daki Fiorentina-Atalanta karşılaşması S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

FIORENTINA-ATALANTA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Fiorentina ile Atalanta arasındaki karşılaşmanın Türkiye'de şifresiz yayınlanacağına ilişkin bir duyuru bulunmuyor. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus yayın programında yer alıyor.

FIORENTINA LİGDE KAÇINCI SIRADA?

Fiorentina, İtalya Serie A 2026-2027 sezonunun ilk 8 haftasında beklentilerin altında bir performans ortaya koydu. Floransa ekibi, oynadığı 8 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 4 puan topladı ve 9. hafta öncesindeki sekiz maçlık tabloda 18. sırada yer aldı.

Bu süreçte 9 gol atan Fiorentina, kalesinde 19 gol görerek savunma performansında ciddi sorunlar yaşadı. Paolo Vanoli yönetimindeki takım, Atalanta karşısında hem savunmadaki hataları azaltmayı hem de hücumdaki fırsatları daha etkili değerlendirmeyi amaçlıyor.

ATALANTA LİGDE KAÇINCI SIRADA?

Atalanta, Serie A'da ilk 8 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 10 puan elde etti. Bergamo temsilcisi, 9. hafta öncesindeki sekiz maçlık puan tablosunda 11. sırada yer aldı.

Maurizio Sarri'nin öğrencileri, ligde 14 gol kaydederken kalesinde 15 gol gördü. Özellikle savunmadaki istikrarsızlık, siyah-mavililerin son haftalarda puan kaybetmesine neden olan unsurlar arasında yer aldı.

Atalanta, Fiorentina deplasmanında savunma dengesini koruyarak hücumdaki etkinliğini sonuca yansıtmayı hedefliyor.

FIORENTINA-ATALANTA MAÇINDA EKSİK OYUNCULAR KİMLER?

Karşılaşma öncesinde iki takımın kadro durumu teknik heyetlerin en önemli gündem maddelerinden biri oldu.

İtalyan basınındaki maç öncesi değerlendirmelere göre Fiorentina'da Marin Pongracic, Luca Ranieri, Fabiano Parisi ve Arthur Atta karşılaşmada forma giymesi beklenmeyen isimler arasında bulunuyor.

Atalanta cephesinde ise Isak Hien, Odilon Kossounou, Sead Kolasinac, Raoul Bellanova ve Giacomo Raspadori'nin eksik oyuncular arasında yer aldığı aktarılıyor.

Her iki takımın da savunma hattındaki eksikler, teknik direktörlerin tercihlerini etkileyebilecek önemli faktörler arasında bulunuyor.

FIORENTINA-ATALANTA MAÇINDA HANGİ TAKIM AVANTAJLI?

Fiorentina, taraftarı önünde oynayacak olmasına rağmen son haftalarda iç saha maçlarında istediği sonuçları alamadı. Atalanta ise hücumda rakibinden daha fazla gol üretmesine karşın deplasmandaki savunma performansında sorunlar yaşadı.

Floransa temsilcisi ilk 8 haftada maç başına 1,13 gol atarken Atalanta'nın gol ortalaması 1,75 oldu. Savunmada Fiorentina maç başına 2,38, Atalanta ise 1,88 gol yedi.

Bu rakamlar, Atalanta'nın hücum üretiminde daha iyi durumda olduğunu gösterse de iki takımın da gol yeme ortalamalarının yüksek olması karşılaşma öncesinde dikkat çekiyor.

FIORENTINA VE ATALANTA'NIN SONRAKİ MAÇLARI

Fiorentina, Atalanta karşılaşmasının ardından Serie A'nın 10. haftasında Sassuolo deplasmanına çıkacak. Floransa ekibi, ligdeki zorlu döneminde üst üste oynayacağı karşılaşmalardan puan çıkarmayı hedefliyor.

Atalanta ise bir sonraki lig mücadelesinde Parma'yı konuk edecek. Bergamo temsilcisi, Fiorentina karşısında alacağı sonuçla iç sahadaki Parma maçı öncesinde moral kazanmak istiyor.

FIORENTINA-ATALANTA MAÇI CANLI TAKİP EKRANI