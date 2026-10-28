Carabao Cup 4. turunda Bournemouth, Aston Villa'yı konuk etmeye hazırlanıyor. İki formda takımın karşılaşacağı Bournemouth-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? Mücadele hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? İşte detaylar...

Bournemouth-Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Lig Kupası'nda heyecan, Bournemouth ile Aston Villa arasında oynanacak son 16 turu karşılaşmasıyla sürüyor. Premier Lig'de ve Avrupa kupalarında mücadele eden iki İngiliz ekibi, bu kez Carabao Cup'ta karşı karşıya gelecek. Bournemouth Teknik Direktörü Marco Rose ile Aston Villa'nın çalıştırıcısı Unai Emery'nin kadro tercihleri merak edilirken futbolseverler maçın yayın programına odaklandı. Peki, Bournemouth-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele nerede oynanacak, hangi oyuncular forma giyemeyecek? İşte merak edilenler...

BOURNEMOUTH - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bournemouth ile Aston Villa arasındaki Carabao Cup 4. tur mücadelesi, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.45'te oynanacak.

BOURNEMOUTH - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bournemouth-Aston Villa karşılaşması S Sport Plus üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmanın Türkiye'de şifresiz yayınlanacağına ilişkin doğrulanmış bir duyuru bulunmuyor.

BOURNEMOUTH - ASTON VILLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bournemouth'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek mücadele, İngiltere'nin Bournemouth kentindeki Vitality Stadium'da oynanacak.

BOURNEMOUTH - ASTON VILLA MAÇI ÖNCESİ TAKIMLARDA SON DURUM

Bournemouth, ligde Manchester United karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından Aston Villa mücadelesine çıkıyor. Marco Rose yönetimindeki ekip, Avrupa Ligi'nde Milan'ı da aynı skorla mağlup etti. Hücumdaki üretkenliğini savunmadaki başarılı performansıyla birleştiren ev sahibi ekip, bu formunu İngiltere Lig Kupası'na taşımayı hedefliyor.

Aston Villa ise Premier Lig'de Manchester City'yi 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Unai Emery'nin öğrencileri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Viking'i 3-1, ligde Newcastle United'ı ise 1-0 mağlup etti. Son haftalarda çıkış yakalayan konuk ekip, Bournemouth deplasmanında galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

BOURNEMOUTH VE ASTON VILLA'DA EKSİK OYUNCULAR

Bournemouth'ta Junior Kroupi, sakatlığının ardından yeniden süre almaya başlamasına rağmen teknik direktör Marco Rose tarafından ilk 11'de düşünülmüyor. Rose, Amine Adli'nin de sakatlık sonrası dönüş sürecinde olduğunu belirtti.

Aston Villa'da ise Aaron Wan-Bissaka, Matteo Ruggeri ve Amadou Onana sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Manchester City karşılaşmasında sahalara dönen Ian Maatsen'in Bournemouth deplasmanında yeniden görev alabilmesi bekleniyor.

İki takımın kesin ilk 11'leri karşılaşma öncesinde açıklanacak.

BOURNEMOUTH - ASTON VILLA MAÇLARINDA SON SONUÇLAR

İki takım arasında 7 Şubat 2026'da Premier Lig'de oynanan son karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Vitality Stadium'daki mücadelede Aston Villa, Morgan Rogers'ın golüyle öne geçerken Bournemouth'a beraberliği Rayan getirdi.

Aston Villa, iki takım arasında oynanan son yedi resmi karşılaşmada yenilgi yaşamadı. Bournemouth ise kupadaki mücadelede bu seriyi sonlandırmayı hedefliyor.

BOURNEMOUTH - ASTON VILLA MAÇI CANLI TAKİP EKRANI