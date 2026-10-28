İtalya Serie A'da heyecan Venezia-Inter karşılaşmasıyla devam ediyor. Cristian Chivu'nun öğrencileri deplasmanda galibiyet ararken ev sahibi ekip sürpriz peşinde. Peki, Venezia-Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte merak edilenler...

Venezia-Inter karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da 9. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Venezia ile Inter kozlarını paylaşacak. Cristian Chivu yönetimindeki Milano temsilcisi şampiyonluk yarışında hata yapmak istemezken Davide Nicola'nın çalıştırdığı Venezia, kendi sahasında puan arayacak. Peki, Venezia-Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Inter maçı canlı nereden izlenir? Venezia-Inter maçında muhtemel 11'ler belli oldu mu? İşte karşılaşmanın detayları...

VENEZIA-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Venezia ile Inter arasında oynanacak Serie A 9. hafta mücadelesi, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak.

İtalya'daki karşılaşma, Venezia'nın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Pier Luigi Penzo Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

VENEZIA-INTER MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI NEREDEN İZLENİR?

Venezia-Inter maçı, Türkiye'de S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

Karşılaşmanın yayın bilgisi S Sport Plus'ın resmî yayın akışında da yer alıyor. Şifresiz bir yayın seçeneği ise doğrulanmış değil.

INTER, VENEZIA DEPLASMANINDA GALİBİYET ARIYOR

Cristian Chivu yönetiminde sezona etkili bir başlangıç yapan Inter, ilk 8 haftada mağlubiyet yaşamadı. Milano temsilcisi, bu süreçte elde ettiği 7 galibiyet ve 1 beraberlikle 22 puan topladı.

Inter, Fiorentina karşısında 2-1 kazandığı son lig maçında son dakikalara kadar sürdürdüğü mücadeleyle dikkat çekti. Marcus Thuram'ın beraberlik golü ve Piotr Zielinski'nin uzatma dakikalarındaki penaltısı, takımına galibiyeti getirdi.

İlk 8 haftada 23 gol atan Inter, hücum performansıyla Serie A'nın öne çıkan ekiplerinden biri oldu. Chivu'nun öğrencileri aynı dönemde 62 isabetli şut çekerek bu alanda da ligde ilk sırada yer aldı.

VENEZIA'NIN HEDEFİ GÜÇLÜ RAKİBİ KARŞISINDA PUAN

Venezia, Serie A'daki ilk 8 maçının yalnızca birini kazanarak 3 puanda kaldı. Son sırada bulunan ev sahibi ekip, teknik direktör Davide Nicola ile yeni bir başlangıç yapmaya çalışıyor.

Sezon içerisinde Giovanni Stroppa'nın yerine göreve gelen Nicola, ilk lig maçında Napoli karşısında 1-0'lık galibiyet elde etti. Ancak Venezia, sonraki karşılaşmada Genoa'ya 1-0 mağlup oldu.

Ev sahibi ekip, Genoa karşısında 20 şut çekmesine rağmen gol bulamadı. Venezia'nın hücum organizasyonlarında Akor Adams ve John Yeboah'ın hareketliliği ön plana çıkarken savunmada daha dengeli bir görüntü sergilemek de önemli hedeflerden biri olacak.

VENEZIA-INTER MAÇI ÖNCESİ TEKNİK DİREKTÖRLERİN PLANI

Cristian Chivu'nun Inter'i, bu sezon özellikle maçların son bölümlerinde gösterdiği hücum etkinliğiyle dikkat çekiyor. Milano ekibi, ilk 8 haftada attığı 23 golün 7'sini karşılaşmaların son 15 dakikasında kaydetti.

Davide Nicola ise Venezia'da göreve geldiği ilk iki maçta üçlü savunma düzenini korudu. İtalyan teknik adam, takımının savunma yerleşimini geliştirirken top kayıplarından sonra rakibe verilen alanları azaltmaya çalışıyor.

Nicola, 27 Ekim'deki basın toplantısında Inter karşılaşmasının zor geçeceğini kabul ederken takımının rekabetçi olmasını ve puan mücadelesi vermesini beklediğini belirtti.

VENEZIA-INTER MAÇININ HAKEMİ KİM?

İtalya Futbol Hakemleri Birliği tarafından yapılan görevlendirmeye göre Venezia-Inter karşılaşmasını Luca Pairetto yönetecek.

Pairetto'nun yardımcılıklarını Filippo Meli ve Marco Ceccon yapacak. Dördüncü hakem Francesco Fourneau olurken VAR görevini Giacomo Camplone üstlenecek.

VENEZIA-INTER MAÇI CANLI TAKİP EKRANI