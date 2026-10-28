İtalya Serie A'nın 9. haftasında Milan ile Bologna karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, Milan-Bologna maçının yayın bilgilerini ve takımlardaki son durumu merak ediyor. Peki, Milan-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı nereden izlenir? İşte detaylar...

Milan-Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Milan, Bologna'yı ağırlıyor. Ruben Amorim yönetimindeki ev sahibi ekip, galibiyet serisini devam ettirmek isterken Raffaele Palladino'nun Bologna'sı deplasman performansına güveniyor. Peki, Milan Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma canlı nereden izlenir? Milan-Bologna maçının muhtemel 11'leri belli oldu mu? İşte merak edilenler...

MILAN BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milan-Bologna karşılaşması 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak. Serie A'nın 9. haftasında oynanacak mücadele Milano'daki San Siro Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

İtalya yerel saatiyle 18.30'da başlayacak karşılaşmanın Türkiye saati 20.30 olarak belirlendi.

MILAN BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI NEREDEN İZLENİR?

İtalya Serie A'nın 9. haftasındaki Milan-Bologna karşılaşması, S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

MILAN'DA BOLOGNA MAÇI ÖNCESİ ROTASYON İHTİMALİ

Milan, Serie A'nın 9. haftasına Atalanta ve Udinese galibiyetlerinin ardından çıkıyor. Kırmızı-siyahlılar, Bologna karşısında kazanarak üst sıralardaki yerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Teknik direktör Ruben Amorim'in yoğun maç takviminde oyuncuların fiziksel durumuna göre rotasyona gitmesi gündemde. Milan, Bologna karşılaşmasının ardından 31 Ekim Cumartesi günü Inter ile derbi mücadelesine çıkacak.

İtalyan basınında yer alan değerlendirmelerde orta sahada Yunus Musah'ın tercih edilmesi, Luka Modric'in ise dinlendirilmesi olasılıkları üzerinde duruluyor. Gonçalo Ramos'un durumu da teknik heyetin hücum hattındaki seçimlerini etkileyebilir.

BOLOGNA'NIN DEPLASMAN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Bologna, Raffaele Palladino yönetiminde deplasmanda aldığı sonuçlarla Milan karşılaşması öncesinde dikkat çekiyor.

Lecce deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Bologna, ardından Cagliari'yi 2-0 mağlup etti. Kırmızı-mavili ekip, Palladino yönetiminde ligde oynadığı dört karşılaşmada 7 puan topladı.

Teknik heyetin Milan karşısında da üçlü savunmaya dayanan 3-4-3 düzenini tercih etmesi bekleniyor. Bologna'da Orsolini, Holm ve Piccoli'nin yokluğu, özellikle hücum hattındaki alternatifleri sınırlandırıyor.

MILAN-BOLOGNA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Milan'da Maignan, Tomori, De Winter, Estupiñán, Hutchinson, Musah ve Jashari'nin forma giymesi olası görülüyor. Pavlovic'in dinlendirilmesi, Cissé'nin hücum hattında görev alması ve Camarda'nın değerlendirilmesi seçenekler arasında.

Bologna cephesinde ise Skorupski, Casale, Theate, Ferguson, Pobega, Bernardeschi, Cambiaghi ve Odgaard muhtemel kadro değerlendirmelerinde öne çıkan isimler arasında bulunuyor.

MILAN-BOLOGNA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Lega Serie A'nın resmî maç bilgilerine göre Milan-Bologna karşılaşmasını Juan Luca Sacchi yönetecek.

Sacchi'nin yardımcılıklarını Giovanni Baccini ve Pietro Dei Giudici üstlenecek. Dördüncü hakem Andrea Colombo olurken VAR'da Antonio Giua, AVAR'da ise Daniele Paterna görev yapacak.

MILAN-BOLOGNA MAÇI CANLI TAKİP EKRANI