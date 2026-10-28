Serie A'da Monza-Napoli karşılaşması futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Monza Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mücadele canlı ve şifresiz izlenebilecek mi, takımların ilk 11'leri belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

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İtalya Serie A'da 9. hafta heyecanı Monza ile Napoli arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Ivan Juric yönetimindeki Monza, saha avantajını kullanarak puan kazanmayı hedeflerken Massimiliano Allegri'nin çalıştırdığı Napoli, deplasmandaki galibiyet hasretine son vermek istiyor. Peki, Monza Napoli maçı ne zaman ve saat kaçta? Monza Napoli hangi kanalda, canlı yayın var mı? Maçın muhtemel 11'leri nasıl? İşte merak edilenler...

MONZA NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

talya Serie A 2026-2027 sezonunun 9. haftasındaki Monza-Napoli karşılaşması 28 Ekim Çarşamba günü saat 22.45'te başlayacak.

MONZA NAPOLI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN VAR MI?

Türkiye'de Serie A karşılaşmalarının yayın haklarını elinde bulunduran S Sport Plus'ın resmî günlük yayın akışında Monza-Napoli mücadelesi yer almıyor. Bazı alternatif rehberlerde S Sport Plus adı geçmesine rağmen bu bilgi resmî yayın akışıyla doğrulanamadı.

Bu nedenle karşılaşmanın Türkiye'de hangi kanalda yayınlanacağı veya şifresiz izlenip izlenemeyeceği konusunda kesin bir açıklama yapmak mümkün değil.

MONZA NAPOLI MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Karşılaşma öncesinde teknik heyetlerin kadro tercihleri merak ediliyor. Sky Sport'un 28 Ekim tarihli değerlendirmesinde yer alan muhtemel kadrolar şu şekilde:

Monza (3-4-2-1): Törnqvist; Goglichidze, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Foe Ondoa, Mangas; Robinson, Dany Mota, Varela.

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Marianucci, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Giovane.

Napoli'de Hojlund ile Lucca, Giovane ile Lang arasındaki forma rekabeti sürüyor. Monza'da ise Robinson'ın hücum hattında tercih edilmesi bekleniyor.

NAPOLI'DE MASSIMILIANO ALLEGRI CEZALI

Napoli Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Roma karşılaşmasının ardından aldığı ceza nedeniyle Monza deplasmanında kulübede yer alamayacak.

İtalya Serie A'nın resmî duyurusunda Allegri'nin iki maçlık cezası bulunduğu belirtildi.

Monza Teknik Direktörü Ivan Juric ile Allegri'nin geçmiş karşılaşmalarında ise Napoli çalıştırıcısının üstünlüğü dikkat çekiyor. İki teknik adamın önceki 11 resmî buluşmasında Allegri 6, Juric 1 galibiyet elde ederken 4 maç beraberlikle sonuçlandı.

MONZA NAPOLI REKABETİNDE SON DURUM

Monza ile Napoli arasında Brianza bölgesinde oynanan 9 resmî karşılaşmada Napoli'nin üstünlüğü bulunuyor.

Bu mücadelelerde Napoli 5 kez galip gelirken Monza 1 galibiyet elde etti ve 3 karşılaşma beraberlikle tamamlandı. Monza'nın evindeki tek galibiyeti, 2022-2023 sezonunda aldığı 2-0'lık sonuç oldu.

İki takımın Monza'da oynadığı son Serie A karşılaşmasını ise Napoli, 2024-2025 sezonunda 1-0 kazandı.

İKİ TAKIMIN SERIE A'DAKİ PERFORMANSI

2026-2027 sezonunda 8 maç sonunda Napoli 11 puanla 10. sırada bulunuyor. Konuk ekip, bu süreçte 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Monza ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgiyle topladığı 7 puan sonucunda 15. sırada yer alıyor.

Napoli'nin deplasmanda oynadığı son 4 resmî maçtan galibiyet çıkaramaması, Monza karşılaşmasının önemini artırıyor. Ev sahibi ekip ise ligdeki son 5 maçında galibiyet ve mağlubiyetlerin birbirini takip ettiği bir dönemden geçiyor.

MAÇIN ARDINDAN RAKİPLERİNİ ZORLU SINAVLAR BEKLİYOR

Monza, Napoli karşılaşmasının ardından 31 Ekim'de Bologna deplasmanına çıkacak. Napoli ise 1 Kasım'da Juventus ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu nedenle iki ekip için de 9. haftadan alınacak sonuç, yoğun maç takvimi öncesinde önem taşıyor.

MONZA-NAPOLI MAÇI CANLI TAKİP EKRANI