İtalya Serie A'da Genoa ile Juventus kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Genoa Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Kenan Yıldız kadroda mı, iki takımın son durumu nasıl? İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilenler...

Genoa-Juventus karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 2026-2027 sezonunda heyecan 9. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Genoa, sahasında Juventus'u konuk etmeye hazırlanırken iki takım da haftayı galibiyetle tamamlamayı hedefliyor. Peki, Genoa Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Genoa-Juventus canlı nereden izlenir? Kenan Yıldız oynayacak mı? İşte karşılaşma öncesinde merak edilen tüm ayrıntılar...

GENOA-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Genoa ile Juventus arasındaki İtalya Serie A 9. hafta karşılaşması, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 22.45'te başlayacak. Mücadele, Genoa'nın ev sahipliğinde Luigi Ferraris Stadı'nda oynanacak.

GENOA-JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Genoa-Juventus karşılaşması Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Mücadele, her iki platformun 28 Ekim yayın akışında yer alıyor.

GENOA VE JUVENTUS'UN LİGDEKİ SON DURUMU

Genoa, Serie A'da oynadığı ilk 8 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 7 puan topladı. Ligin 16. sırasında yer alan kırmızı-mavililer, son maçında Venezia'yı mağlup ederek moral buldu. Kendi sahasındaki son iki lig maçını kazanan Genoa, Juventus karşısında da bu seriyi sürdürmek istiyor.

Juventus ise 8 karşılaşmanın ardından 14 puanla 7. sırada bulunuyor. Luciano Spalletti yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, önceki lig maçında Lecce deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Torino temsilcisi, Genoa karşısında üst sıralarla arasındaki puan farkını azaltmayı hedefliyor.

KENAN YILDIZ GENOA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Juventus'un 28 Ekim'de yayımladığı resmî Genoa maçı kadrosunda Kenan Yıldız yer almıyor. Dolayısıyla milli futbolcu, bu karşılaşmanın maç kadrosuna alınmadı.

Luciano Spalletti'nin açıkladığı kadroda Bremer, Gatti, Douglas Luiz, Koopmeiners, Kolo Muani ve Woltemade gibi isimler bulunuyor.

GENOA-JUVENTUS REKABETİNDE DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

Juventus'un resmî verilerine göre iki takım Serie A tarihinde 116 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 71'ini Juventus kazanırken Genoa 22 galibiyet elde etti. Taraflar 23 mücadelede ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Juventus, Genoa ile oynadığı son 5 Serie A maçında kalesini gole kapattı. Genoa ise evinde yakaladığı galibiyet serisini rakibi karşısında da devam ettirerek bu istatistiğe son vermeyi amaçlıyor.

GENOA-JUVENTUS MAÇI CANLI TAKİP EKRANI