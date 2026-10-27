Serie A'da Torino ile Como karşılaşıyor. Torino - Como maçı 27 Ekim Salı saat 22.45'te başlayacak. Yayın kanalı, maç öncesi bilgiler ve canlı skor takibi.

Torino - Como Serie A maçı canlı skor ekranı!

İtalya Serie A'da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Torino ile Como arasında oynanacak. Ligde üst üste üç galibiyete ulaşan Torino, sahasında Como karşısında serisini devam ettirmek istiyor. Como da son haftalarda elde ettiği galibiyetlerle formda bir görüntü çiziyor. İki ekibin karşı karşıya geleceği maç öncesinde futbolseverler, "Torino - Como maçı saat kaçta?", "Torino - Como hangi kanalda?" ve "Maç canlı nasıl takip edilir?" sorularına yanıt arıyor. İşte 27 Ekim Salı günü oynanacak karşılaşmaya ilişkin merak edilenler…

TORINO - COMO MAÇI SAAT KAÇTA?

Torino - Como karşılaşması, 27 Ekim 2026 Salı günü oynanacak. Serie A'nın 9. haftasında yapılacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

TORINO - COMO MAÇI HANGİ KANALDA?

Torino ile Como arasındaki Serie A karşılaşması için Türkiye'deki yayın rehberlerinde S Sport Plus bilgisi bulunuyor

TORINO SON HAFTALARDA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Torino, sezonun ilk haftalarında yaşadığı puan kayıplarının ardından son maçlarda toparlanma sinyalleri verdi. Granata, üst üste üç lig galibiyeti alarak dikkat çekici bir seri yakaladı. Bu sonuçlar, Como karşılaşması öncesinde takımın özgüvenini artıran gelişmeler arasında yer alıyor.

Torino'nun hedefi, sahasında oynayacağı mücadelede de üç puana ulaşmak. Ev sahibi ekip, galibiyet serisini dört maça çıkararak lig tablosundaki konumunu güçlendirmek istiyor.

Torino açısından maçın önemli noktalarından biri, son haftalarda elde edilen sonuçları sürdürülebilir bir performansa dönüştürmek olacak. Como'nun hücumda etkili olabilecek oyuncularına karşı savunma organizasyonunun korunması ve bulunan fırsatların değerlendirilmesi, mücadelede belirleyici olabilir.

COMO'NUN HEDEFİ DEPLASMANDA PUAN ALMAK

Como, sezonun ilk bölümünde aldığı sonuçlarla Serie A'nın dikkat çeken takımları arasında yer alıyor. Takımın Manchester United karşısında 4-1 kazandığı maçın ardından Sassuolo'yu da mağlup etmesi, oyuncuların moralini yükselten gelişmeler olarak öne çıkıyor.

Sassuolo karşılaşmasında iki gol kaydeden Tasos Douvikas, Como'nun hücum hattındaki önemli isimlerinden biri olarak gündeme geldi. Takımın genel performansı, Torino deplasmanında da gol fırsatları yaratabilmesi açısından önem taşıyor.

Cesc Fabregas yönetimindeki Como, genç oyuncularıyla oyununu geliştirmeyi ve ligde üst sıralarda kalmayı hedefliyor. Deplasmanda alınacak bir galibiyet, bu hedef doğrultusunda önemli bir kazanım olabilir.

TORINO - COMO MAÇINDA HANGİ TAKIM ÖNE ÇIKIYOR?

Karşılaşma öncesinde iki takımın da üst üste üç galibiyet almış olması, mücadeleyi daha da dikkat çekici hale getiriyor. Torino'nun iç saha avantajı bulunurken Como, son haftalardaki sonuçlarıyla deplasmanda da etkili olabileceğini göstermeyi amaçlıyor.

Torino, taraftarının desteğiyle maça hızlı başlamayı ve rakibinin oyun kurmasını zorlaştırmayı hedefleyebilir. Como'nun ise topa sahip olma, hücum organizasyonları geliştirme ve fırsatları değerlendirme konusunda göstereceği performans önem taşıyacak.

Geçmiş sezonlarda oynanan karşılaşmalarda Como'nun farklı galibiyetler aldığı belirtilse de bu sonuçlar yeni maçın kaderini tek başına belirlemiyor. Güncel form, ilk 11 tercihleri ve maç sırasında yaşanacak gelişmeler sonuca doğrudan etki edebilir.

TORINO - COMO MAÇI CANLI TAKİP EKRANI