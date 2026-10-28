Manchester City-Brighton maçı öncesi iki takım da çeyrek final hedefiyle hazırlıklarını tamamlıyor. Peki, mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ferdi Kadıoğlu ile Erling Haaland oynayacak mı? İşte ayrıntılar...

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İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Manchester City ile Brighton karşı karşıya gelecek. Enzo Maresca yönetimindeki Manchester City, taraftarının önünde kupada yoluna devam etmeyi hedeflerken Fabian Hürzeler'in çalıştırdığı Brighton ise zorlu deplasmandan tur biletiyle ayrılmak istiyor. İki takımda da maç öncesi kadro tercihleri gündemde yer alıyor. Peki, Manchester City-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma şifresiz mi? Takımlardaki eksikler kimler? İşte merak edilenler...

MANCHESTER CITY-BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Lig Kupası son 16 turundaki Manchester City-Brighton karşılaşması, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak.

MANCHESTER CITY-BRIGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Manchester City ile Brighton arasındaki mücadele Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak. Karşılaşmanın adresi Manchester'daki Etihad Stadyumu olacak.

MANCHESTER CITY-BRIGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City-Brighton maçı, S Sport Plus platformundan canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın Türkiye'de şifresiz yayınlanacağı bir televizyon kanalı açıklanmadı.

MANCHESTER CITY'DE MARESCA'DAN KADRO KARARI

Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, Brighton karşılaşması öncesinde takımın yoğun maç takvimine dikkat çekerek rotasyona gideceğinin sinyalini verdi.

İtalyan çalıştırıcı, Aston Villa'ya 2-1 kaybedilen Premier Lig maçının ardından Erling Haaland, Elliot Anderson, Gianluigi Donnarumma, Joško Gvardiol ve Rúben Dias'a üç gün izin verildiğini açıkladı.

Maresca ayrıca Arjantinli kaleci Gerónimo Rulli'nin Brighton karşısında ilk 11'de yer alacağını doğruladı. Teknik heyetin diğer tercihlerinin ise maç öncesinde kesinleşmesi bekleniyor.

BRIGHTON'DA FERDİ KADIOĞLU'NUN DURUMU BELİRSİZ

Brighton, Manchester City deplasmanına bazı futbolcularının sağlık durumundaki belirsizliklerle hazırlanıyor.

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu ve Chema Andrés, Liverpool'a karşı oynanan ve 2-0 kaybedilen Premier Lig karşılaşmasında kalça bölgelerinden sakatlık yaşadı.

Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, iki futbolcunun son durumlarının karşılaşma öncesinde değerlendirileceğini bildirdi. Bu nedenle Ferdi Kadıoğlu'nun Manchester City maçında oynayıp oynamayacağı henüz kesinleşmedi.

Öte yandan sakatlıklarını geride bırakmaya çalışan Yankuba Minteh ve Mats Wieffer'in yeniden forma giyme ihtimallerinin bulunması, Brighton adına olumlu gelişmeler arasında yer aldı.

İKİ TAKIMIN HÜCUM ANLAYIŞI ÖNE ÇIKIYOR

Manchester City, Enzo Maresca yönetiminde topa sahip olmayı ve rakip savunmanın dengesini bozacak pas bağlantıları kurmayı hedefleyen bir oyun ortaya koyuyor. Brighton karşılaşması öncesinde yapılacak kadro değişikliklerinin, takımın hücum organizasyonlarını nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

Brighton ise Fabian Hürzeler yönetiminde yüksek tempolu hücumları ve önde baskı anlayışıyla dikkat çekiyor. Manchester City Teknik Direktörü Maresca da rakibinin cesur oyununa vurgu yaparak Brighton'ın çok sayıda oyuncuyla hücuma katıldığını ve pozisyon üretebildiğini belirtti.

İki takımın da hücum yönünün güçlü olması, Etihad'daki eşleşmenin öne çıkan taktik unsurlarından biri olacak.

KUPADA GENÇ FUTBOLCULAR DİKKAT ÇEKİYOR

Manchester City ve Brighton, İngiltere Lig Kupası'nda genç futbolcularından önemli katkılar alıyor.

Manchester City, Norwich City'yi 5-0 mağlup ettiği üçüncü tur karşılaşmasında Floyd Samba'nın iki golüyle dikkat çekti. Rayan Cherki, Allan ve Ryan McAidoo da karşılaşmada gol sevinci yaşadı.

Brighton ise Fabian Hürzeler'in göreve başladığı 2024-2025 sezonundan bu yana Lig Kupası'nda 22 yaş ve altındaki oyuncularından 18 gol katkısı aldı. Aynı dönemde Manchester City'nin bu yaş grubundaki futbolcuları 12 gol kaydetti.

Bu veriler, iki ekibin kupa organizasyonunda genç oyunculara sağladığı fırsatların önemini ortaya koyuyor.

BRIGHTON'IN HEDEFİ TARİHİ BAŞARI

Manchester City, Carabao Cup'ın son şampiyonu olarak başladığı yeni sezonda kupasını korumak istiyor. Manchester temsilcisi, Norwich City karşısındaki farklı galibiyetle son 16 turuna yükseldi.

Brighton ise Manchester United'ı deplasmanda 3-2 yenerek önemli bir başarı elde etti. Hürzeler yönetimindeki ekip, Manchester City engelini aşarak tarihinde ikinci kez İngiltere Lig Kupası çeyrek finaline çıkmayı amaçlıyor.

MANCHESTER CITY-BRIGHTON MAÇININ HAKEMİ KİM?

Manchester City ile Brighton arasındaki İngiltere Lig Kupası mücadelesini İngiliz hakem Andrew Madley yönetecek.

Madley'nin yardımcılıklarını Nick Hopton ve Mark Stevens yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Thomas Bramall olacak.

MANCHESTER CITY VE BRIGHTON YENİDEN KARŞILAŞACAK

Manchester City ile Brighton, 28 Ekim'deki kupa randevusunun ardından 31 Ekim Cumartesi günü bu kez Premier Lig'in 9. haftasında karşı karşıya gelecek.

Etihad Stadyumu'nda oynanacak ikinci karşılaşma Türkiye saatiyle 18.00'de başlayacak. İngiltere Lig Kupası'ndaki maçın ardından teknik direktörlerin kadro ve taktik tercihlerinde yapacağı değişiklikler de merak konusu olacak.

MANCHESTER CITY-BRIGHTON CANLI TAKİP EKRANI