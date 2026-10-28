Carabao Cup'ta Liverpool ile Chelsea arasında kritik bir mücadele oynanacak. Peki, Liverpool-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İki takımın kadrosunda hangi eksikler var? İşte detaylar...

Liverpool-Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere futbolunda gözler Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak Carabao Cup mücadelesine çevrildi. İngiltere Lig Kupası'nın 4. turunda karşı karşıya gelecek iki dev kulüp, çeyrek final bileti için kozlarını paylaşacak. Liverpool, son haftalardaki galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlarken Chelsea ise Tottenham yenilgisinin ardından yeniden çıkış yakalamak istiyor. Peki, Liverpool-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Liverpool-Chelsea karşılaşması canlı nereden izlenir? Maç öncesinde hangi futbolcular sakat veya cezalı? İşte ayrıntılar...

LIVERPOOL-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Lig Kupası 4. turundaki Liverpool-Chelsea mücadelesi 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak. İki takım arasındaki kritik karşılaşma, İngiltere'nin Liverpool kentinde bulunan Anfield Stadyumu'nda oynanacak.

LIVERPOOL-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak Carabao Cup mücadelesi, Türkiye'de S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşma için Türkiye'de doğrulanmış bir şifresiz televizyon yayını bulunmuyor.

LIVERPOOL VE CHELSEA ÇEYREK FİNAL İÇİN SAHADA

İngiltere Lig Kupası'nın son 16 turunda iki güçlü rakip karşı karşıya geliyor. Liverpool, kupanın bir önceki aşamasında Tottenham'ı 3-1 mağlup ederek tur atlamayı başardı.

Chelsea ise Leeds United ile oynadığı karşılaşmayı 6-3 kazanarak adını 4. tura yazdırdı. Londra temsilcisi, bu kez daha zorlu bir deplasmanda başarılı sonuç alarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.

İki takımın da hücumda etkili oyunculara sahip olması, Anfield'daki karşılaşmanın dikkat çeken unsurlarından biri olacak.

XABI ALONSO İÇİN ÖZEL KARŞILAŞMA

Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, futbolculuk döneminde formasını giydiği Liverpool'a bu kez rakip olarak dönüyor.

İspanyol teknik adam, Chelsea'nin başında Anfield'dan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Liverpool'u çalıştıran Andoni Iraola ise hem rakibinin hücum gücünü sınırlamak hem de takımının son haftalardaki yükselişini sürdürmek istiyor.

Alonso'nun Chelsea'si Tottenham yenilgisinin ardından Liverpool karşısında toparlanma arayışında olacak. Iraola yönetimindeki Liverpool ise taraftar desteğiyle birlikte maçın kontrolünü elinde tutmaya çalışacak.

LIVERPOOL'DA WIRTZ'İN DURUMU TAKİP EDİLİYOR

Liverpool cephesinde Chelsea karşılaşması öncesinde Florian Wirtz'in sağlık durumu öne çıkıyor. Brighton maçında ayak bileğini burkan Alman futbolcunun oynama ihtimalinin bulunduğunu belirten Andoni Iraola, oyuncusunun yetişmesi konusunda iyimser olduğunu ifade etti.

Dominik Szoboszlai ve Victor Muñoz'un maçta görev alma ihtimallerinin ise Wirtz'e göre daha düşük olduğu aktarıldı.

Liverpool'un savunma ve hücum hattında başka eksikleri de bulunurken Iraola'nın yoğun maç programı nedeniyle ilk 11'de değişikliklere gitmesi bekleniyor.

İKİ TAKIMI DA YOĞUN MAÇ TAKVİMİ BEKLİYOR

Liverpool-Chelsea karşılaşması, iki takımın da yoğun fikstürünün ortasında oynanacak.

Liverpool, 25 Ekim Pazar günü Brighton'ı 2-0 mağlup ederek ligde önemli bir galibiyet aldı. Kırmızılar, Chelsea karşılaşmasının ardından 1 Kasım Pazar günü Premier Lig'de Arsenal'i konuk edecek.

Chelsea ise 24 Ekim Cumartesi günü Tottenham'a 2-0 yenildi. Londra temsilcisi, Liverpool deplasmanından yalnızca üç gün sonra, 31 Ekim Cumartesi günü Manchester United'ı ağırlayacak.

Bu nedenle Andoni Iraola ve Xabi Alonso'nun İngiltere Lig Kupası mücadelesinde oyuncuların fiziksel durumlarına göre kadro tercihlerini şekillendirmesi bekleniyor.

LIVERPOOL-CHELSEA MAÇI CANLI TAKİP EKRANI