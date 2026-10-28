Almanya Kupası 2. turunda Bayern Münih, Magdeburg'u konuk edecek. Peki, Bayern Münih-Magdeburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nerede oynanacak, şifresiz mi yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Bayern Münih-Magdeburg maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Kupası'nda (DFB-Pokal) ikinci tur karşılaşmaları futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Bayern Münih, sahasında Almanya 2. Bundesliga temsilcisi Magdeburg'u ağırlayacak. Son şampiyon unvanını korumak isteyen ev sahibi ekip ile kupada sürpriz peşinde koşan konuk takımın mücadelesi dikkat çekiyor. Peki, Bayern Münih-Magdeburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maç şifresiz mi yayınlanacak? Takımlarda hangi oyuncular eksik? İşte merak edilenler...

BAYERN MUNIH-MAGDEBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Kupası 2. turunda oynanacak Bayern Münih-Magdeburg karşılaşması, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

BAYERN MUNIH-MAGDEBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih ile Magdeburg arasında oynanacak mücadele, Türkiye'de S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

BAYERN MUNIH-MAGDEBURG MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Almanya Kupası karşılaşmasının Türkiye yayın programında S Sport Plus bulunuyor. Maçın Türkiye'de şifresiz yayınlanacağına ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

BAYERN MUNIH-MAGDEBURG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki karşılaşma Almanya'nın Münih kentinde bulunan Allianz Arena'da oynanacak.

BAYERN MUNIH SON MAÇINDA NE YAPTI?

Bayern Münih, Magdeburg karşılaşması öncesinde Bundesliga'da Freiburg deplasmanına çıktı. Bavyera temsilcisi, 25 Ekim 2026 tarihinde oynanan mücadeleyi 3-1 kazanarak Almanya Kupası karşılaşmasına galibiyetle hazırlanma fırsatı buldu.

Ev sahibi ekip, taraftarı önünde oynayacağı mücadelede favori gösterilse de tek maçlık eleme sisteminde hata yapmak istemiyor. Bayern Münih, son şampiyon olarak katıldığı turnuvada bir kez daha finale uzanmayı hedefliyor.

MAGDEBURG SON MAÇINDA NE YAPTI?

Almanya 2. Bundesliga'da mücadele eden Magdeburg, kupadaki zorlu Bayern Münih eşleşmesi öncesinde dikkat çekici bir galibiyete imza attı.

Konuk ekip, 24 Ekim 2026 tarihinde Karlsruher SC'yi sahasında 6-1 mağlup etti. Magdeburg, bu sonuçla kulüp tarihindeki en farklı ikinci lig galibiyetini elde ederken evindeki yenilmezlik serisini de dört maça çıkardı.

Teknik direktör Petrik Sander yönetimindeki Magdeburg, güçlü rakibine karşı dirençli bir oyun sergileyerek sürpriz bir sonuç almayı amaçlıyor.

BAYERN MUNIH'TE HANGİ OYUNCULAR EKSİK?

Bayern Münih cephesinde Magdeburg karşılaşması öncesinde önemli eksikler bulunuyor.

Teknik heyetten yapılan açıklamaya göre Manuel Neuer ve Jamal Musiala'nın bu karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Neuer'in ayağındaki tendon zorlanması, Musiala'nın ise kas sakatlığı nedeniyle henüz maç oynayacak durumda olmadığı belirtildi.

Freiburg karşılaşmasında görev alamayan Minjae Kim ve Aleksandar Pavlovic'in ise yeniden kadroda yer alma ihtimalleri bulunuyor. Joshua Kimmich'e ailevi nedenlerle verilen iznin de devam edeceği açıklandı.

MAGDEBURG'TA HANGİ OYUNCULAR EKSİK?

Magdeburg cephesinde de Bayern Münih maçı öncesinde eksikler bulunuyor.

Teknik direktör Petrik Sander'in açıklamasına göre aşil tendonu sakatlığı bulunan Lubambo Musonda karşılaşmada görev alamayacak. Momo Kwarteng'in de mücadelede forma giyme ihtimalinin oldukça düşük olduğu belirtildi.

MAGDEBURG TARAFTARLARINDAN BÜYÜK İLGİ

Bayern Münih deplasmanı öncesinde Magdeburg taraftarları karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Konuk kulübün açıklamasına göre Allianz Arena'daki deplasman tribünü için ayrılan 7 bin 500 kişilik bilet kontenjanı tükendi.

Almanya Kupası'nda son 16 turuna yükselmek isteyen Magdeburg, taraftarlarının desteğiyle favori rakibi karşısında sürpriz gerçekleştirmeye çalışacak.

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