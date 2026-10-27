Roma-Cagliari maçı canlı izle! Serie A’nın 9. haftasında Roma, Cagliari’yi konuk ediyor. Maçın 27 Ekim Salı günü saat 22.45’te başlayacağı karşılaşmanın kanal ve yayın bilgileri.

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Serie A'da heyecan 9. hafta karşılaşmalarıyla sürüyor. Roma, Napoli deplasmanında 3-3'lük skorla tamamlanan mücadelede gösterdiği geri dönüşün ardından Cagliari'yi sahasında konuk edecek. Gasperini yönetimindeki Roma, kendi sahasında kazanarak zirve yarışında puan kaybetmek istemiyor. Cagliari ise zorlu deplasmanda alacağı sonuçla son haftalardaki düşüşünü durdurmaya çalışacak. Futbolseverler ise "Roma-Cagliari maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. İşte maçın başlama saati, yayın bilgileri ve karşılaşma öncesi son durum…

ROMA-CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN?

İtalya Serie A'da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Roma ile Cagliari kozlarını paylaşacak. Roma'nın ev sahipliğinde oynanacak mücadele, 27 Ekim 2026 Salı günü futbolseverlerle buluşacak. Krşılaşmanın saat Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

ROMA-CAGLIARI MAÇI HANGİ KANALDA?

Roma-Cagliari karşılaşmasının Türkiye'deki yayın seçenekleri arasında S Sport 2 ve S Sport Plus bulunuyor.

ROMA NAPOLI KARŞISINDA PES ETMEDİ

Roma, hafta sonu Napoli deplasmanında sezonun en dikkat çekici mücadelelerinden birini oynadı. Stadio Diego Armando Maradona'da iki farklı geriye düşen Giallorossi, karşılaşmanın son bölümünde skoru dengeleyerek sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Maç boyunca hücumda etkili olmaya çalışan Roma, toplam 24 şut çekti. Bu şutların yalnızca dördü kaleyi bulurken kaleyi bulan denemelerin üçü golle sonuçlandı. Bu istatistik, başkent ekibinin fırsat üretme konusunda istekli olduğunu ancak her atağı aynı ölçüde isabetli kullanamadığını gösterdi.

Roma'nın iki farklı geriden gelerek beraberliği yakalaması, takımın son düdüğe kadar mücadeleyi bırakmadığını ortaya koydu. Buna karşın alınan bir puan, zirve yarışında kayıpları telafi etmek isteyen Gasperini'nin ekibi için yeterli olmayabilir.

GASPERINI'NİN EKİBİ ZİRVE YARIŞINDAN KOPMAK İSTEMİYOR

Roma, Serie A'nın ilk bölümünde savunma performansıyla öne çıkan takımlar arasında yer aldı. Özellikle deplasman maçlarında kalesini gole kapatması, başkent temsilcisinin sezon başlangıcındaki başarısında önemli rol oynadı.

Ancak son haftalarda gelen beraberlikler, Roma'nın üst sıralardaki rakipleriyle arasındaki farkı kapatmasını zorlaştırdı. Como ve Inter karşısındaki puan kayıplarının ardından Napoli deplasmanından da beraberlikle dönen takım, Cagliari maçını yeniden çıkış fırsatı olarak görüyor.

Gasperini'nin öğrencileri, Olimpiyat Stadı'nda taraftar desteğini arkasına alarak maçın kontrolünü elinde tutmayı hedefleyecek. Roma açısından bu karşılaşma, yalnızca yenilmezlik serisini sürdürmek için değil, zirve yarışındaki iddiayı korumak için de önemli.

CAGLIARI'DE SON İKİ MAÇTA PUAN KAYBI

Cagliari, sezona umut veren sonuçlarla başlamasına rağmen son haftalarda düşüş yaşadı. Juventus karşısında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından Monza deplasmanında 4-0 kaybeden Sardinya ekibi, Bologna karşısında da sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Üst üste iki yenilgi alan Cagliari, bu maçlarda gol bulmakta da zorlandı. Monza karşısındaki farklı mağlubiyetin ardından Bologna karşısında da skor üretememesi, hücum hattındaki verimliliğin artırılması gerektiğini gösterdi.

Fabio Pisacane yönetimindeki ekip, Roma deplasmanında öncelikle savunma güvenliğini sağlamaya çalışacak. Rakibin hücum gücünü sınırlamak ve yakaladığı fırsatları değerlendirmek, Cagliari'nin puan arayışında belirleyici olabilir.

ROMA-CAGLIARI MAÇINDA SAHA AVANTAJI ÖNE ÇIKIYOR

İki takım arasındaki geçmiş karşılaşmalar, Roma'nın kendi sahasında önemli bir avantaj yakaladığını gösteriyor. Geçen sezon oynanan maçlarda ev sahibi takımlar galibiyete ulaşırken Cagliari'nin Olimpiyat Stadı'ndaki performansı da dikkat çeken başlıklardan biri oldu.

Roma, sahasında kazanarak hem taraftarına galibiyet armağan etmek hem de ligdeki puan kayıplarını telafi etmek istiyor. Cagliari ise rakibinin iç saha avantajına rağmen mücadeleden puan çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Roma'nın Napoli karşısında gösterdiği geri dönüş ve Cagliari'nin üst üste aldığı mağlubiyetler, maç öncesinde iki takımın farklı gündemlerle sahaya çıkacağını gösteriyor. Ev sahibi ekip galibiyet serisi başlatmayı amaçlarken konuk takım kötü gidişatı sonlandırmaya çalışacak.