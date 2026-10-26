Portekiz Ligi'nde Santa Clara ile Benfica kozlarını paylaşıyor. Santa Clara-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Karşılaşmanın detayları ve takımların son durumu haberin devamında.

Santa Clara-Benfica maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Portekiz Premier Ligi'nin 9. haftasında Santa Clara ile Benfica karşı karşıya geliyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede ev sahibi Santa Clara, güçlü rakibi karşısında sahasındaki avantajı değerlendirmeyi hedeflerken Benfica ise deplasmanda kazanarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Peki, Santa Clara-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Karşılaşma nerede oynanacak ve takımların son durumu nasıl? İşte merak edilenler...

SANTA CLARA-BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Santa Clara-Benfica maçı, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Portekiz Ligi'nin 9. haftasında oynanacak karşılaşmaya, Ponta Delgada şehrindeki Estádio de São Miguel ev sahipliği yapacak.

SANTA CLARA-BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?

Santa Clara-Benfica mücadelesi, Türkiye'de beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı yayıncının yetkili dijital platformları üzerinden de takip edebilecek.

SANTA CLARA İLE BENFICA ARASINDA SADECE 1 PUAN VAR

Portekiz Ligi'nde geride kalan 8 hafta sonunda Benfica, 19 puanla ikinci sırada yer alırken Santa Clara 18 puanla dördüncü basamakta bulunuyor. İki takım arasındaki yalnızca 1 puanlık fark, karşılaşmanın lig sıralaması açısından önemini artırıyor.

Marco Silva yönetimindeki Benfica, ligde oynadığı 8 maçta 24 gol atarken kalesinde 7 gol gördü. Petit'nin çalıştırdığı Santa Clara ise aynı dönemde 12 gol kaydetti ve yalnızca 4 gol yedi. Böylece ligin en üretken hücum takımı ile en az gol yiyen ekiplerinden biri karşı karşıya gelecek.

BENFICA'NIN GOL GÜCÜNE SANTA CLARA SAVUNMASIYLA KARŞILIK VERİYOR

Konuk ekipte Vangelis Pavlidis, ligde attığı 8 golle takımının hücumdaki en etkili isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Benfica'nın bir diğer önemli hücum silahı Gianluca Prestianni ise 5 golle skora katkı sağladı.

Ev sahibi Santa Clara'da ise Gonçalo Paciência, 5 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda. Hücumda 12 gol üreten Santa Clara'nın asıl dikkat çeken performansı ise savunmada ortaya çıkıyor. İlk 8 haftada sadece 4 gol yiyen ev sahibi ekip, Benfica karşısında da savunma disiplinini korumayı amaçlıyor.

İKİ TAKIMIN SON LİG MAÇLARI

Benfica, ligdeki son karşılaşmasında Vitória SC'yi 2-0 mağlup ederek Santa Clara deplasmanına galibiyetle hazırlanırken ev sahibi ekip, Casa Pia'yı deplasmanda 1-0 yenmeyi başardı.

İki takımın da son lig maçlarını gol yemeden kazanmış olması, São Miguel Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu. Benfica, hücumdaki etkinliğini sürdürmeyi hedeflerken Santa Clara ise kontrollü oyunuyla sonuç almaya çalışacak.

SANTA CLARA-BENFICA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Portekiz Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, karşılaşmaya Cláudio Pereira'yı atadı. Pereira'nın yardımcılıklarını Tiago Costa ve Jorge Fernandes üstlenecek. Mücadelenin VAR hakemi ise Rui Soares olacak.

SANTA CLARA-BENFICA MAÇI CANLI TAKİP EKRANI