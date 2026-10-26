26 Ekim 2026 Pazartesi günü altın fiyatları araştırılıyor. Gram altın sabah saatlerinde yaklaşık 6.467 TL satış seviyesinde bulunuyor. Peki, çeyrek altın ne kadar, altın fiyatları yükseldi mi? İşte güncel fiyatlar.

Gram altın bugün ne kadar, altın yükseldi mi? Altın fiyatları 26 Ekim 2026 Pazartesi günü yeni haftanın ilk saatlerinde takip ediliyor. Gram altın fiyatındaki değişim, altın almayı veya elindeki altını bozdurmayı düşünen vatandaşların gündeminde bulunuyor. Gram altın bugün ne kadar oldu? 26 Ekim Pazartesi günü altın alım satımı yapacak vatandaşlar, güncel alış-satış fiyatlarını takip ediyor. İşte gram altın ve diğer altın türlerinde son durum...

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 26 EKİM 2026

◼ABD Doları: 49,75 (Alış) - 49,76 (Satış)

◼EURO: 55,84 (Alış) - 55,91 (Satış)

◼STERLİN: 66,56 (Alış) - 66,90 (Satış)

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları 26 Ekim 2026 Pazartesi günü yeni haftanın ilk saatlerinde takip ediliyor. Gram altın fiyatındaki değişim, altın almayı veya elindeki altını bozdurmayı düşünen vatandaşların gündeminde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ Mİ?

26 Ekim sabahı yayımlanan spot piyasa verisinde gram altının günlük değişimi yüzde 0,16 artış olarak gösterildi. Bu veriye göre gram altın, ilgili ekranın önceki kapanışına kıyasla yükseliş kaydetti.

Farklı piyasa sağlayıcılarının verileri arasında fiyat ve değişim oranı farklılıkları görülebiliyor. Günlük yükseliş veya düşüş değerlendirilirken güncelleme saati ve karşılaştırma aralığı da dikkate alınmalı.

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELER?

Altın fiyatları, uluslararası piyasalardaki ons altın değeri ve döviz kurundaki değişimlerden etkileniyor. Küresel faiz beklentileri, ekonomik veriler, doların seyri ve jeopolitik gelişmeler de fiyat hareketlerinde rol oynuyor.

Türkiye'de gram altın fiyatı, ons altın ve dolar/TL kurunun birlikte etkisiyle değişebiliyor. Bu nedenle altın piyasasındaki hareketleri değerlendirirken iki göstergenin de takip edilmesi önem taşıyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 26 EKİM 2026

▶Gram Altın Alış: 6.398,16₺

▶Gram Altın Satış: 6.398,96₺

▶Çeyrek Altın Alış: 10.296,66₺

▶Çeyrek Altın Satış: 10.534,31₺

▶Yarım Altın Alış: 20.528,96₺

▶Yarım Altın Satış: 21.068,62₺

▶Tam Altın Alış: 43.206,00₺

▶Tam Altın Satış: 43.719,00₺

▶Ata Altın Alış: 43.817,00₺

▶Ata Altın Satış: 44.470,00₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.869,09₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.876,02₺

▶Gümüş Alış: 86,33₺

▶Gümüş Satış: 86,44₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 26 Ekim Pazartesi günü saat 06.05 itibarıyla alınmıştır.