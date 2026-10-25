Süper Loto sonuçları 25 Ekim 2026 Pazar günü araştırılıyor. Çekilişe katılan vatandaşlar kazanan numaraları ve ikramiye dağılımını öğrenmek için sonuç sorgulama ekranına yöneliyor. İşte son çekiliş bilgileri ve kupon sorgulama detayları…

Süper Loto sonuçları 25 Ekim 2026 Pazar günü vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çekilişe katılanlar, kuponlarında yer alan numaraların kazanıp kazanmadığını öğrenmek için "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?", "25 Ekim Süper Loto kazanan numaralar hangileri?" ve "Süper Loto sonuçları nereden sorgulanır?" sorularına yanıt arıyor. Süper Loto'nun 22 Ekim 2026 Perşembe günü yapılan çekilişinde kazanan numaralar 7, 8, 32, 35, 49 ve 51 olarak açıklandı. Bu çekilişte altı bilen çıkmadı ve büyük ikramiye devretti. 25 Ekim tarihli çekilişin kazanan numaraları ise resmî sonuçlar açıklandıktan sonra kesinleşti.

25 EKİM 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Ekim 2026 tarihli Süper Loto çekilişinin sonuçları açıklandı.

İŞTE KAZANAN NUMARALAR: 1-3-5-18-28-59

22 EKİM SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR

22 Ekim 2026 Perşembe günü yapılan Süper Loto çekilişinde kazanan numaralar şöyleydi:

7 - 8 - 32 - 35 - 49 - 51

Çekilişte altı numarayı doğru tahmin eden çıkmadığı için büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti. Diğer ikramiye kategorilerine ilişkin bilgiler de resmî sonuç ekranından kontrol edilebilir.

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Süper Loto kuponu bulunan vatandaşlar, sonuçları Millî Piyango Online'ın resmî internet sitesi üzerinden sorgulayabilir. Kupon kontrolü için şu adımlar izlenebilir:

Millî Piyango Online'ın resmî internet sitesine girin.

Süper Loto sonuçları sayfasını açın.

Sorgulamak istediğiniz çekiliş tarihini seçin.

Kuponunuzdaki numaraları açıklanan sonuçlarla karşılaştırın.

İkramiye durumunuzu resmî ekran üzerinden kontrol edin.

Resmî sonuç adresi: https://www.millipiyangoonline.com/

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Çekilişin ardından kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı resmî kanallar üzerinden yayınlanıyor.