Bilal Erdoğan'dan İspanya Süper Kupası sözleri: 11 milyon dolara rağmen Türkiye!

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, “Takımların İstanbul’u istemesi, Türkiyeİspanya ilişkilerinin iyi olması ve Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin gelişmesi; bunlar bir araya gelince ABD, 11 milyon dolar fazla vermesine rağmen İspanya Süper Kupası Türkiye’de gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

Ak Parti İstanbul İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Diplomasi Atölyesi'nde gençlerle bir araya gelen Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, 2027 İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'a geliş sürecini anlattı. Erdoğan, organizasyonun Türkiye'ye kazandırılmasında Dünya Etnospor Birliği üzerinden yürütülen sivil diplomasi faaliyetlerinin etkili olduğunu söyledi.

ETNOSPOR SAYESİNDE DİYEBİLİRİZ

Erdoğan, İspanya Süper Kupası'nda Dünya Etnospor Birliği üzerinden yürütülen sivil diplomasiye dikkati çekti.

Yaklaşık 2-3 ay önce Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al- Sheikh'i İstanbul'da ağırladıklarını anlatan Erdoğan, Dünya Etnospor Birliği'nin geleneksel sporlar alanındaki çalışmalarını kendisine aktardıklarını söyledi. Al-Sheikh'in bu, 2027'de Suudi Arabistan'da düzenlenecek Asya Kupası nedeniyle İspanya Süper Kupası'nın başka bir ülkede gerçekleştirilmesinin planlandığını ve İstanbul'un da aday olabileceğini kendilerine ilettiğini belirtti. "Gelin İstanbul için de bir teklif verelim, bunu İstanbul'a getirebilir miyiz bakalım, dedi. Biz de hemen 'Türkiye için çok güzel olur' dedik" ifadelerini kullanan Erdoğan, bunun ardından ilgili kurum ve isimlerle temasların başladığını kaydetti. Organizasyonun Türkiye'ye gelmesinde ekonomik teklifin yanı sıra ülkeler arasındaki ilişkilerin de etkili olduğunu belirten Necmeddin Bilal Erdoğan, şöyle konuştu: "Türkiye'de birçok şey bir araya gelince mümkün oluyor. Sadece en güçlü teklifi vermek yetmiyor. Takımların İstanbul'u istemesi, Türkiye-İspanya ilişkilerinin iyi olması, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin şu anda gelişiyor olması... Bunların hepsi bir araya gelince ABD, Türkiye'den 11 milyon dolar fazla teklif vermesine rağmen İspanya Süper Kupası Türkiye'de gerçekleşecek. Türkiye, Dünya Etnospor Birliği gibi daha çok uluslararası kuruluşa ev sahipliği yaparsa Türkiye'nin sivil diplomasi gücünü artıracaktır."

Erdoğan'a Bursa'nın fethinin 700. yılı dolayısıyla isminin yazılı olduğu Bursaspor forması hediye edildi.

ŞUBATTA DEVLER GELİYOR

2027 İspanya Süper Kupası, 2-6 Şubat 2027 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek. Barcelona- Atletico Madrid yarı finali 2 Şubat'ta Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, Real Sociedad-Real Madrid karşılaşması 3 Şubat'ta Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Final ise 6 Şubat'ta RAMS Park'ta gerçekleştirilecek.