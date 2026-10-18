Real Madrid, La Liga’da Sevilla karşısında galibiyet arıyor. Şampiyonluk yarışında Barcelona’yı takip etmek isteyen eflatun-beyazlılarda gözler Arda Güler’e çevrildi. Teknik direktör José Mourinho’nun ilk 11 tercihi merak edilirken Real Madrid - Sevilla maçının başlama saati, yayın kanalı ve muhtemel kadroları belli oldu. İşte karşılaşmaya dair son gelişmeler.

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Real Madrid ile Sevilla arasındaki La Liga 9. hafta karşılaşması, 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 22.00'de başlayacak. İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabéu Stadı'nda oynanacak mücadele, iki takım için de lig sıralaması açısından önem taşıyor. Real Madrid, taraftarı önünde kazanarak zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor. Sevilla ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla ayrılarak üst sıralardaki yerini güçlendirmeyi hedefliyor.

REAL MADRID-SEVILLA MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid ile Sevilla arasındaki La Liga 9. hafta karşılaşması, 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 22.00'de başlayacak.

REAL MADRID - SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Sevilla karşılaşması Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

REAL MADRID, SEVILLA KARŞISINDA GALİBİYET ARIYOR

Real Madrid, La Liga'da zirve yarışını sürdürmek için Sevilla karşısında üç puan hedefliyor. Eflatun-beyazlı ekip, ligde Villarreal'i 1-0 mağlup ederek galibiyet almıştı. Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynanan karşılaşma da takımın yoğun fikstüründeki önemli mücadelelerden biri oldu.

SEVİLLA DEPLASMANDA PUAN PEŞİNDE

Sevilla, La Liga'nın ilk sekiz haftasında topladığı 14 puanla üst sıralarda yer alıyor. Takım, Real Madrid deplasmanında alacağı sonuçla ligdeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Bernabéu'da oynanacak karşılaşmada Sevilla'nın savunma performansı ve hücumdaki etkinliği maçın belirleyici unsurları arasında olacak.

ARDA GÜLER REAL MADRID - SEVILLA MAÇINDA İLK 11'DE Mİ?

Real Madrid - Sevilla karşılaşması öncesinde Türk futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağı. Maç öncesi kadro tahminlerinde milli futbolcunun ilk 11'de yer alması bekleniyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid muhtemel 11: Courtois, Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella, Valverde, Tchouameni, Güler, Bellingham, Diomande, Mbappe

Sevilla muhtemel 11: Vlachodimos, Iglesias, Castrin, Salas, Suazo, Agoume, Ejuke, Kochorashvili, Fofana, Correia, Ure

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