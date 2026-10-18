Juventus - Lazio maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda?

Juventus - Lazio maçı için heyecan başladı. Avrupa Ligi’nde Celta Vigo’yu deplasmanda mağlup eden Juventus, bu kez Serie A’da taraftarı önünde üç puan arayacak. Gennaro Gattuso yönetimindeki Lazio ise ligdeki başarılı performansını Torino deplasmanında da sürdürmek istiyor. Peki, Juventus - Lazio maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler ve yayın bilgileri.