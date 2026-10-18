Osasuna, La Liga’da yaşadığı puan kayıplarına Racing Santander karşısında son vermek istiyor. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan ev sahibi ekip, sahasında kazanarak rahatlamayı hedefliyor. Racing Santander ise Valencia beraberliğinin ardından deplasmanda puan arayacak. Peki, Osasuna - Racing Santander maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri.

Osasuna - Racing Santander maçını takip etmek için tıklayınız...

Osasuna - Racing Santander maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı izle! İspanya futbolunda Osasuna ile Racing Santander, 18 Ekim 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Estadio El Sadar'da oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler maçın başlama saatini, yayın kanalını ve takımların son durumunu araştırıyor. Osasuna, La Liga'da yaşadığı puan kayıplarının ardından sahasında kazanarak çıkış yakalamak istiyor. Geçen sezon Segunda División'da şampiyon olarak La Liga'ya yükselen Racing Santander ise deplasmanda puan alarak ligde kalma hedefi doğrultusunda önemli bir adım atmayı amaçlıyor. Osasuna - Racing Santander maçına dair tüm bilgiler ve canlı skor ekranı fotomac.com.tr'de...

OSASUNA - RACING SANTANDER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 9. haftasında oynanacak Osasuna - Racing Santander maçı, 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma, Osasuna'nın sahası Estadio El Sadar'da oynanacak.

OSASUNA - RACING SANTANDER MAÇI HANGİ KANALDA?

Osasuna ile Racing Santander arasındaki La Liga mücadelesi Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

OSASUNA GALİBİYET HASRETİNİ BİTİRMEK İSTİYOR

Osasuna, sezonun ilk haftalarında aldığı olumlu sonuçların ardından son haftalarda düşüş yaşadı. İlk sekiz maçta iki galibiyet, iki beraberlik ve dört mağlubiyet alan ev sahibi ekip, sekiz puanla 16. sırada yer alıyor.Osasuna, son olarak Real Betis karşısında 5-2 mağlup oldu. Bu sonucun ardından teknik direktör değişikliğine giden kulüpte Jagoba Arrasate'nin yeniden takımın başına geçmesiyle yeni bir dönem başladı. Arrasate'nin ilk hedeflerinden biri, takımın kötü gidişatını durdurmak ve El Sadar'da galibiyet elde etmek olacak.

RACING SANTANDER DEPLASMANDA PUAN ARIYOR

La Liga'ya yükseldikten sonra üst ligde kalıcı olmayı hedefleyen Racing Santander, sezonun ilk sekiz haftasında sekiz puan topladı. İki galibiyet, iki beraberlik ve dört mağlubiyet alan konuk ekip, Osasuna ile aynı puana sahip olmasına rağmen averajla 15. sırada bulunuyor.Racing Santander, son maçında Valencia ile 2-2 berabere kaldı. Deplasmanda savunma performansını geliştirmek isteyen ekip, Osasuna karşısında puan alarak ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

OSASUNA İLE RACING SANTANDER ARASINDAKİ REKABET

Osasuna ile Racing Santander geçmişte çok sayıda karşılaşmada karşı karşıya geldi. Verilen rekabet istatistiklerine göre Osasuna, iki takım arasındaki önceki 75 maçın 25'ini kazandı; Racing Santander 34 galibiyet elde ederken 16 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

İki takımın Mart 2015'ten bu yana ilk kez karşılaşacak olması da maça ayrı bir anlam katıyor. Racing Santander, önceki iki karşılaşmada da 2-0'lık galibiyetler elde etmişti. Bu tarihsel sonuçlar geçmişteki maçlara ait olsa da iki ekibin rekabetine dair dikkat çeken ayrıntılar arasında yer alıyor.

OSASUNA - RACING SANTANDER MAÇI CANLI SKOR EKRANI (TIKLA-TAKİP ET)