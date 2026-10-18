Leeds United-Manchester United maçı saat kaçta? Premier Lig yayın bilgileri
Leeds United ile Manchester United, Premier Lig'in kritik mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Leeds United-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler, eksikler ve canlı yayın bilgileriyle ilgili merak edilenler haberin devamında...
Leeds United-Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Leeds United ile Manchester United, Elland Road'da kozlarını paylaşacak. Daniel Farke yönetimindeki ev sahibi ekip, sezona yaptığı başarılı başlangıcı ezeli rakibi karşısında sürdürmek isterken Michael Carrick'in öğrencileri kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Leeds United-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları, muhtemel 11'ler ve eksik oyuncular.
LEEDS UNITED-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Leeds United-Manchester United maçı 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 16.00'da (TSİ) başlayacak. Premier Lig'in 7. haftasındaki karşılaşmaya Leeds United'ın sahası Elland Road ev sahipliği yapacak.
LEEDS UNITED-MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
Leeds United ile Manchester United arasındaki mücadele, Türkiye'de beIN SPORTS 3 ve 4K yayını üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek.
LEEDS UNITED-MANCHESTER UNITED MUHTEMEL 11'LER
Leeds United: James Trafford, Tarik Muharemović, Nico Elvedi, James Justin, Jayden Bogle, Ethan Ampadu, Ao Tanaka, Gabriel Gudmundsson, Anton Stach, Noah Okafor, Dominic Calvert-Lewin.
Manchester United: Senne Lammens, Leny Yoro, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Diogo Dalot, Youri Tielemans, Carlos Baleba, Amad Diallo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo.
LEEDS UNITED-MANCHESTER UNITED MAÇININ HAKEMİ KİM?
Premier Lig'deki karşılaşmayı Darren England yönetecek. Yardımcı hakemler Scott Ledger ve Matthew Wilkes, VAR hakemi ise Peter Bankes olacak.
LEEDS UNITED-MANCHESTER UNITED MAÇI CANLI TAKİP EKRANI