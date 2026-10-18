Leeds United-Manchester United maçı saat kaçta? Premier Lig yayın bilgileri

Leeds United ile Manchester United, Premier Lig'in kritik mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Leeds United-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler, eksikler ve canlı yayın bilgileriyle ilgili merak edilenler haberin devamında...