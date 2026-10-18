Milan Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta?

Milan-Atalanta maçı için geri sayım sürerken gözler yayın programına ve teknik direktörlerin kadro tercihlerine çevrildi. Karşılaşma ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milan'ın ve Atalanta'nın muhtemel 11'leri nasıl? Detaylar haberin devamında...