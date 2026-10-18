Milan Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta?
Milan-Atalanta maçı için geri sayım sürerken gözler yayın programına ve teknik direktörlerin kadro tercihlerine çevrildi. Karşılaşma ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milan'ın ve Atalanta'nın muhtemel 11'leri nasıl? Detaylar haberin devamında...
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İtalya Serie A'da 2026-2027 sezonunun 7. haftası, Milan ile Atalanta arasında oynanacak kritik mücadeleye sahne olacak. Rúben Amorim yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, taraftarının önünde kazanarak ligdeki yolculuğuna devam etmeyi hedeflerken Maurizio Sarri'nin çalıştırdığı Atalanta ise zorlu deplasmandan istediği sonucu almak için sahaya çıkacak. Peki, Milan-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın yayın programı ve muhtemel kadroları.
MILAN-ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Milan-Atalanta maçı, 18 Ekim 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Serie A'nın 7. haftasındaki karşılaşmaya Milano'daki Giuseppe Meazza (San Siro) Stadyumu ev sahipliği yapacak.
MILAN-ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?
Milan-Atalanta karşılaşması S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
MILAN-ATALANTA MUHTEMEL 11'LER
Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Moreira; Gonçalo Ramos.
Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Kolašinac, Bernasconi; Pašalić, Éderson; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Krstović.
MILAN-ATALANTA MAÇI CANLI TAKİP EKRANI