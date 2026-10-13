Süper Loto çekiliş sonuçları, 13 Ekim 2026 Salı günü şans oyunu takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Çekilişe katılan vatandaşlar, kuponlarında yer alan numaraların sonuçlarla eşleşip eşleşmediğini öğrenmek için “Süper Loto sonuçları açıklandı mı?” ve “13 Ekim Süper Loto kazandıran numaralar hangileri?” sorularına yanıt arıyor.

13 Ekim Salı günü Süper Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyenler, kazanan numaraları ve ikramiye bilgilerini araştırıyor. "Süper Loto açıklandı", "Süper Loto kazandıran numaralar" ve "13 Ekim Süper Loto sorgulama ekranı" aramalarına yanıt arayan vatandaşlar, resmî sonuç sayfası üzerinden biletlerini kontrol edebiliyor. Çekiliş sonuçları ve kazanan kategorilerine ilişkin güncel bilgiler Milli Piyango Online üzerinden takip edilebiliyor. İşte, 13 Ekim Süper Loto çekiliş sonucu ve sorgulama ekranı...

13 EKİM SÜPER LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR

Kazandıran numaralar: 18-45 54-56-57-60

SÜPER LOTO SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Süper Loto kuponunu kontrol etmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesindeki çekiliş sonuçları bölümünü ziyaret edebilir. İlgili sayfada çekiliş tarihine göre kazanan numaralar, ikramiye kategorileri ve kazanan kişi sayıları yayınlanıyor.

Süper Loto resmî sonuç ve sorgulama ekranı: https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/cekilis-sonuclari.108.2026

SÜPER LOTO'DA 6 BİLEN OLDU MU?

Süper Loto çekilişinin ardından en çok merak edilen konuların başında 6 bilen çıkıp çıkmadığı geliyor. Büyük ikramiyenin kazanılıp kazanılmadığı, kaç kişinin ikramiye kazandığı ve ikramiye tutarları resmî sonuç tablosunda açıklanıyor.