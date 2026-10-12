Marco Guida, Avrupa futbolunda görev yapan İtalyan hakemler arasında yer alıyor. Serie A'da uzun yıllardır maç yöneten Guida, UEFA organizasyonlarındaki görevleriyle de tanınıyor. Futbolseverler, önemli karşılaşmalar öncesinde “Marco Guida kimdir, kaç yaşında, nereli?” sorularına yanıt arıyor. İşte İtalyan hakemin doğum tarihi, kariyeri ve hakemlik geçmişi…

Avrupa futbolunda görev yapan hakemler arasında bulunan Marco Guida, İtalya'daki lig karşılaşmalarının yanı sıra uluslararası organizasyonlarda da düdük çalıyor. Özellikle önemli maçlarda görevlendirilmesiyle futbolseverlerin dikkatini çeken deneyimli hakemin hayatı, yaşı ve kariyeri merak ediliyor. Futbolseverler, "Marco Guida kimdir?", "Marco Guida kaç yaşında?" ve "Marco Guida nereli?" sorularına yanıt arıyor. 7 Haziran 1981 doğumlu olan Marco Guida, 2026 yılı itibarıyla 45 yaşında. İtalyan hakem, Serie A'da 2010 yılından itibaren görev yapıyor.

MARCO GUIDA KİMDİR?

Marco Guida, İtalya'nın profesyonel futbol liglerinde ve uluslararası organizasyonlarda görev yapan futbol hakemidir. Hakemlik kariyerine genç yaşta başlayan Guida, İtalya'daki liglerde edindiği deneyimin ardından Avrupa kupalarında da görev almaya başladı.

Serie A karşılaşmalarında uzun yıllardır düdük çalan Guida, UEFA organizasyonlarında da görev yapan İtalyan hakemler arasında bulunuyor. Kariyeri boyunca farklı seviyelerdeki karşılaşmalarda görev alan hakem, uluslararası futbol kamuoyunun tanıdığı isimlerden biri hâline geldi.

MARCO GUIDA KAÇ YAŞINDA?

Marco Guida, 7 Haziran 1981 tarihinde dünyaya geldi. 45 yaşında olan İtalyan hakem, profesyonel futbol karşılaşmalarında görev yapmayı sürdürüyor.

MARCO GUIDA NERELİ?

Marco Guida, İtalyan futbol hakemidir. Torre Annunziata hakemlik bölümüne bağlı olan Guida'nın doğum yeriyle ilgili kesin bilgi, güvenilir kaynaklarla ayrıca doğrulanmalıdır. Torre Annunziata, İtalya'nın Campania bölgesinde, Napoli yakınlarında bulunan bir kenttir.

MARCO GUIDA'NIN HAKEMLİK KARİYERİ

Marco Guida, 1996 yılında İtalya Hakemler Birliği'ne katılarak hakemlik kariyerine başladı. Alt liglerde edindiği deneyimin ardından 2010 yılında Serie A'da maç yönetmeye başladı.

İtalya'nın en üst düzey futbol liginde görev alan Guida, zaman içerisinde uluslararası organizasyonlarda da hakemlik yaptı. UEFA'nın düzenlediği karşılaşmalarda görev alması, kariyerinin önemli aşamaları arasında yer aldı.