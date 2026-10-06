Süper Loto'da 6 Ekim 2026 Salı günü çekiliş heyecanı yaşandı. Çekilişin tamamlanmasının ardından günün kazandıran numaraları ve ikramiye detayları merak konusu oldu. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar, “6 Ekim Süper Loto sonucu ne oldu, hangi numaralar çıktı?” sorularına yanıt arıyor. İşte Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı...

6 Ekim 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı. Salı günü gerçekleştirilen çekilişin ardından milyonlarca kupon sahibi kazandıran numaraları araştırmaya başladı. "6 Ekim Süper Loto sonuçları ne oldu?", "Süper Loto'da hangi numaralar çıktı?" ve "Süper Loto sonuçları nereden sorgulanır?" soruları gündeme geldi. İşte 6 Ekim 2026 Süper Loto çekiliş sonucu, kazandıran numaralar, ikramiye bilgileri ve sonuç sorgulama ekranı...

6 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun 6 Ekim 2026 Salı günü gerçekleştirilen çekilişi tamamlandı. Çekilişin ardından günün kazandıran numaraları belli oldu. İşte o numaralar:



7-14-20-43-46-56

6 EKİM 2026 SÜPER LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR

6 Ekim Süper Loto sonuçları: [NUMARALAR BURAYA EKLENECEK]

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

6 Ekim Süper Loto çekilişinin ardından vatandaşlar kuponlarını Milli Piyango Online sonuç sorgulama ekranı üzerinden kontrol edebilecek. Kupon sahipleri oynadıkları numaraları çekilişte çıkan sayılarla karşılaştırarak herhangi bir ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor. Sonuç ekranında 6, 5, 4, 3 ve 2 bilen kategorilerindeki ikramiye bilgileri de yer alıyor.

6 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILDI?

Süper Loto çekilişi 6 Ekim 2026 Salı günü saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto çekilişleri Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılıyor. Oyunda 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 numara belirleniyor.

6 EKİM SÜPER LOTO'DA BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

6 Ekim Süper Loto çekilişinde büyük ikramiyenin ne kadar olduğu ve 6 bilen çıkıp çıkmadığı, çekilişin tamamlanmasının ardından netleşti.

Büyük ikramiye: [TUTAR BURAYA EKLENECEK]

6 bilen: [KİŞİ SAYISI BURAYA EKLENECEK]

Büyük ikramiyeyi kazanan çıkmaması halinde ikramiye bir sonraki çekilişe devrediyor. 4 Ekim'deki çekilişte 6 bilen çıkmamış ve büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretmişti.

SÜPER LOTO'DA KAÇ NUMARA BİLMEK GEREKİYOR?

Süper Loto'da çekilen 6 sayıdan 6, 5, 4, 3 veya 2 tanesini doğru tahmin eden oyuncular ilgili ikramiye kategorisinden kazanç elde edebiliyor.

6 sayının tamamını doğru bilen oyuncu olması halinde büyük ikramiye kazanılıyor. Birinci kategoride kazanan çıkmadığında büyük ikramiye sonraki çekilişe aktarılıyor.

6 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Süper Loto sonuçları, çekilişin ardından Milli Piyango Online'ın resmi sonuç ekranından takip edilebiliyor. Kupon sahipleri sonuç ekranı üzerinden kazandıran numaraları kontrol ederek kuponlarının durumunu öğrenebilir.