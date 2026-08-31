Serie A'da heyecan devam ediyor. Avrupa'da yoluna devam eden Atalanta, ligin ikinci haftasında Bologna'yı konuk edecek. Futbolseverler Atalanta-Bologna maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun yanıtını araştırırken, karşılaşmanın canlı anlatım bilgileri de merak ediliyor. İşte Atalanta-Bologna maçına dair tüm detaylar...

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İtalya Serie A'da ikinci hafta heyecanı yaşanıyor. Atalanta ile Bologna, üç puan mücadelesi için karşı karşıya gelecek. Bergamo'daki karşılaşma, iki takım açısından da sezonun önemli sınavlarından biri olacak. Geçtiğimiz sezon Serie A'yı birbirine oldukça yakın sıralarda tamamlayan iki ekip, yeni sezona farklı teknik direktörlerle başladı. Atalanta, Avrupa kupalarında da yoluna devam ederken ligdeki galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Peki, Atalanta-Bologna maçı saat kaçta, hangi kanalda? Serie A'da bu akşam oynanacak olan Atalanta-Bologna maçına dair tüm detaylar aspor.com.tr'de...

ATALANTA - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A'da oynanacak Atalanta-Bologna karşılaşması bu akşam oynanacak. Mücadele saat 21:45'te başlayacak.

ATALANTA-BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

ATALANTA AVRUPA'DA DA YOLUNA DEVAM EDİYOR

Atalanta'nın yoğun fikstüründe Serie A'nın yanı sıra Avrupa maçları da bulunuyor. İtalyan ekibi, Konferans Ligi play-off turunda Hapoel Tel Aviv'i geçerek organizasyonun lig aşamasına kalmayı başardı. Rövanş karşılaşmasında Gianluca Scamacca'nın golü Atalanta'nın turu geçmesinde önemli rol oynadı.

2024 Avrupa Ligi şampiyonu olan Atalanta, Avrupa kupalarında yeniden başarılı olmayı hedeflerken, ligde de üst sıralarda yer almak istiyor.

SARRI'DEN ATALANTA'DA YENİ DÖNEM

Maurizio Sarri'nin Atalanta macerası golsüz beraberlikle başlamıştı. Hapoel Tel Aviv karşısında alınan 0-0'lık sonucun ardından eleştiriler alan deneyimli teknik adam, takımının Sassuolo karşısındaki performansıyla önemli bir cevap verdi.

Arka arkaya gelen galibiyetler Sarri ve Atalanta cephesinde moralleri yükseltirken, Bologna karşılaşması yeni teknik direktörün takım üzerindeki etkisini göstermesi açısından da önem taşıyor.

BOLOGNA DA ÜÇ PUAN PEŞİNDE

Konuk ekip Bologna ise Bergamo deplasmanında zorlu bir mücadele verecek. Geçtiğimiz sezonu Atalanta'nın yalnızca bir sıra gerisinde tamamlayan Bologna, yeni sezonda da üst sıralarda kalıcı olmayı hedefliyor. İki takımın geçen sezonu yalnızca üç puanlık farkla tamamlaması, karşılaşmanın rekabet düzeyinin yüksek geçebileceğine işaret ediyor.

MUHTEMEL 11'LER

Atalanta BC muhtemel 11: Carnesecchi, Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Bernasconi, Ederson, Gaetano, Samardzic, De Ketelaere, Scamacca, Raspadori

Bologna muhtemel 11: Skorupski, Zortea, Helland, Heggem, Miranda, Amondarain, Ferguson, Orsolini, Odgaard, Rowe, Piccoli

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