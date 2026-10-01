Süper Loto'da 1 Ekim 2026 Perşembe çekilişi için heyecan başladı. Süper Loto sonuçları saat 21.30'daki çekilişin ardından belli olacak. İşte kazandıran numaralar, büyük ikramiye ve Milli Piyango Online sonuç sorgulama ekranı...

Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği Süper Loto'da 1 Ekim 2026 Perşembe çekilişi için geri sayım başladı. Haftada üç gün gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran 6 numara Milli Piyango Online sonuç ekranında açıklanacak. Süper Loto sonuçları, büyük ikramiye tutarı ve kazanan kişi sayısı çekiliş sonrasında belli olacak. İşte 1 Ekim Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı...

1 EKİM SÜPER LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR

1 Ekim 2026 Süper Loto kazandıran numaralar:

14-15-34-38-50-56

SÜPER LOTO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

1 Ekim çekilişi öncesinde Süper Loto'da büyük ikramiyenin 582,9 milyon TL civarında olduğu görülüyor. Kesin tutar ve 6 bilen çıkıp çıkmadığı, çekiliş sonrasında resmi sonuçlarla birlikte netleşecek.

BÜYÜK İKRAMİYE DEVR ETTİ Mİ?

Büyük ikramiyenin devredip devretmediği, 1 Ekim Süper Loto çekilişinin ardından 6 bilen olup olmadığının açıklanmasıyla netleşecek.

6 bilen çıkmazsa: Büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devredecek.

6 bilen çıkarsa: Büyük ikramiye, kazanan kişi veya kişiler arasında paylaştırılacak.

1 EKİM SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Süper Loto sonuçlarını kontrol etmek isteyen kupon sahipleri, çekiliş sonrasında Milli Piyango Online'ın resmi sonuç ekranından sonuçlara ulaşabilecek.

Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Çekiliş tarihi seçilerek ilgili güne ait kazanan numaralar, kazanan kişi sayıları ve ikramiye tutarları görüntülenebilecek.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da gerçekleştiriliyor. 1 Ekim 2026 Perşembe günü yapılacak çekiliş de saat 21.30'da başlayacak.

29 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI

1 Ekim çekilişi öncesindeki son Süper Loto çekilişi 29 Eylül 2026 Salı günü gerçekleştirildi.

29 Eylül çekilişinde çıkan numaralar:

2 - 25 - 42 - 45 - 53 - 54

Bu çekilişte 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye 1 Ekim çekilişine devretti. Sonraki çekiliş öncesinde büyük ikramiye tutarı yaklaşık 582,9 milyon TL seviyesine ulaştı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Süper Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyenler, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesindeki sonuç ekranını kullanabilir.

Çekiliş tamamlandıktan sonra:

Kazanan 6 numara,

6 bilen kişi sayısı,

5 bilen kişi sayısı,

4 bilen kişi sayısı,

3 bilen kişi sayısı,

2 bilen kişi sayısı,

Kategorilere göre ikramiye tutarları sonuç ekranında yer alacak.

1 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

1 Ekim 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek Süper Loto çekilişi 21.30'da yapılacak. Çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçların Milli Piyango Online üzerinden erişime açılması bekleniyor.