Süper Loto'da 27 Eylül 2026 Pazar günü yapılacak çekiliş için geri sayım sürüyor. Kuponlarını dolduran vatandaşlar “Süper Loto açıklandı mı?”, “Süper Loto kazandıran numaralar hangileri?” ve “Süper Loto sonuç sorgulama ekranı nerede?” sorularına yanıt arıyor. Çekiliş gerçekleşti, sonuçlar saat 21.30'daki çekilişin ardından belli oldu.

Süper Loto'da 27 Eylül 2026 Pazar günü yapılacak çekiliş için heyecan başladı. Kupon sahipleri çekiliş öncesinde özellikle "Süper Loto açıklandı mı?", "27 Eylül Süper Loto kazandıran numaralar hangileri?" ve "Süper Loto sonuç sorgulama ekranı nerede?" sorularına yanıt arıyor. Kuponlarını dolduran vatandaşlar "Süper Loto açıklandı mı?", "Süper Loto kazandıran numaralar hangileri?" ve "Süper Loto sonuç sorgulama ekranı nerede?" sorularına yanıt arıyor. Çekiliş gerçekleşti, sonuçlar çekilişin ardından belli oldu. İşte 27 Eylül Süper Loto kazanduran numaralar...

SÜPER LOTO 27 EYLÜL KAZANDIRAN NUMARALAR BELLİ OLDU MU?

27 Eylül 2026 Süper Loto kazandıran numaraları 21:30'da belli oldu.

SÜPER LOTO 27 EYLÜL KAZANDIRAN NUMARALAR

16-26-44-46-57-59

SÜPER LOTO SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Süper Loto sonuçlarını kontrol etmek isteyen kupon sahipleri, çekiliş tamamlandıktan sonra Milli Piyango Online'ın resmi sonuç ekranını kullanabilir.

Milli Piyango Online platformunda Süper Loto sonuçlarının yanı sıra diğer sayısal şans oyunlarının çekiliş sonuçları da yayımlanıyor. Platformda ayrıca oyuncuların ikramiyelerini görüntüleyebildiği ve çekilişlerin canlı yayınlandığı bölümler bulunuyor.

Süper Loto sonuç sorgulama: Milli Piyango Online resmi sitesi

Kupon sahipleri çekiliş sonrasında açıklanan numaraları kendi kolonlarıyla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kontrol edebilir.

SÜPER LOTO'DA KAÇ NUMARA BİLMEK GEREKİYOR?

Süper Loto'da çekilişte belirlenen 6 numaradan kaçının doğru tahmin edildiğine göre farklı ikramiye kategorileri bulunuyor. Sonuçlarda 6, 5, 4, 3 ve 2 bilen kategorileri üzerinden ikramiye dağılımı yapılıyor. 24 Eylül çekilişinde de bu kategoriler üzerinden ödeme gerçekleştirildi.