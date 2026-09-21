Çılgın Sayısal Loto'da 21 Eylül 2026 Pazartesi çekilişi heyecanı yaşandı. Kupon sahipleri “Sayısal Loto açıklandı mı?”, “21 Eylül Çılgın Sayısal Loto kazandıran numaralar hangileri?” ve “Büyük ikramiye devretti mi?” sorularına yanıt arıyor. Haftanın ilk Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. İşte 21 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonucu, kazandıran numaralar, Joker ve SüperStar için güncel bilgiler...

Çılgın Sayısal Loto 21 Eylül 2026 Pazartesi çekiliş sonucu için araştırmalar hız kazandı. Milli Piyango Online tarafından düzenlenen haftanın ilk Sayısal Loto çekilişinde 90 sayı arasından 6 şanslı numara belirlendi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar, "Çılgın Sayısal Loto açıklandı mı?", "21 Eylül Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak?" ve "Sayısal Loto kazandıran numaralar neler?" sorularını araştırıyor. Peki 21 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? İşte çekiliş sonucu ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin güncel bilgiler...

21 EYLÜL ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR

Ana numaralar: 5-30-34-53-64-84

Joker: 18

SüperStar: 11

19 EYLÜL ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİNDE HANGİ NUMARALAR ÇIKTI?

21 Eylül çekilişinden önceki son Çılgın Sayısal Loto çekilişi 19 Eylül 2026 Cumartesi günü gerçekleştirildi.

19 Eylül çekilişinde çıkan ana numaralar:

3 - 6 - 9 - 23 - 50 - 89

Joker: 86

SüperStar: 66

19 Eylül çekilişinde 6 bilen çıkmadığı ve büyük ikramiyenin bir sonraki çekilişe devrettiği bildirildi.

21 EYLÜL SAYISAL LOTO BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye, birinci kategoride 6 numaranın tamamının doğru tahmin edilmesiyle kazanılıyor. Eğer aynı kategoride birden fazla kazanan olursa ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit olarak paylaştırılıyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Kupon sahipleri, Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını Milli Piyango Online'ın resmi sonuç ekranından kontrol edebilir.

Milli Piyango Online resmi çekiliş sonuçları ekranı

Çekiliş sonucunun açıklanmasının ardından kupondaki 6 ana numara, Joker ve SüperStar sonucu karşılaştırılarak ikramiye durumu kontrol edilebilir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto'da oyuncular 1 ile 90 arasındaki sayılardan 6 numara seçerek kolon oluşturuyor. Oyuncular numaralarını kendileri belirleyebildiği gibi rastgele seçim seçeneklerinden de yararlanabiliyor. Çekilişte 90 numara arasından 6 ana numara ile Joker numarası belirleniyor. SüperStar oynanması halinde ayrıca SüperStar numarası da çekiliyor.

Oyuncular 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numarayı doğru tahmin etmeleri halinde ilgili ikramiye kategorisine dahil oluyor.