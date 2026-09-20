Schalke 04-Elversberg maçı için geri sayım başladı. Bundesliga'nın 4. haftasında Schalke 04, VELTINS-Arena'da Elversberg'i konuk edecek. Peki Schalke 04-Elversberg maçı saat kaçta, hangi kanalda? Futbolseverlerin merak ettiği karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç öncesi son durum haberimizde.

Schalke 04-Elversberg maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Bundesliga'da 2026-2027 sezonunun 4. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Schalke 04 ile Elversberg karşı karşıya gelecek. Sezona iyi bir başlangıç yapan iki takım, VELTINS-Arena'da üç puan mücadelesi verecek. Peki Schalke 04-Elversberg maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç öncesi son gelişmeler...

SCHALKE 04-ELVERSBERG MAÇI SAAT KAÇTA?

Schalke 04 ile Elversberg arasındaki Bundesliga 4. hafta karşılaşması 20 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak. VELTINS-Arena'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 18.30'da başlayacak.

SCHALKE 04-ELVERSBERG MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği Schalke 04-Elversberg maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SCHALKE 04'ÜN LİGDEKİ DURUMU

Schalke 04, Bundesliga'ya dönüş yaptığı 2026-2027 sezonunun ilk üç haftasında 4 puan topladı. Mavi-beyazlı ekip ilk hafta Augsburg deplasmanında 3-0 mağlup olurken ikinci haftada sahasında Bayern Münih ile 0-0 berabere kaldı. Schalke, üçüncü haftada ise Union Berlin'i deplasmanda 3-1 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı.

Bu sonuçların ardından Schalke 04, 3 maç sonunda 4 puanla 11. sırada bulunuyor. Takımın özellikle Bayern Münih karşısındaki savunma performansı dikkat çekerken, Union Berlin karşısında alınan galibiyet teknik direktör Miron Muslić'in ekibine önemli bir moral sağladı.

Schalke'nin sezonun ilk üç lig maçında yalnızca 3 gol atmasına karşılık kalesinde 4 gol görmesi, takımın savunma ağırlıklı görüntüsünü de ortaya koyuyor.

ELVERSBERG İLK 3 HAFTADA 6 PUAN TOPLADI

Elversberg ise Bundesliga'ya dönüşünün ilk haftalarında dikkat çeken sonuçlara imza attı. İlk hafta Bayer Leverkusen'i 3-2 mağlup eden Elversberg, ikinci haftada Borussia Mönchengladbach deplasmanından 4-3'lük galibiyetle döndü.

Üçüncü haftada ise sahasında Bayern Münih'e 2-1 mağlup olan Elversberg, buna rağmen ilk üç haftayı 6 puanla tamamladı ve puan tablosunda 6. sırada yer aldı.

Bundesliga'nın resmi değerlendirmesinde de Elversberg'in üst lige cesur ve hücum ağırlıklı futboluyla başladığı, Schalke'nin ise savunma direnciyle öne çıktığı belirtildi. İki takımın farklı oyun anlayışları 4. haftada VELTINS-Arena'da karşı karşıya gelecek.

SCHALKE 04-ELVERSBERG MAÇI ÖNCESİ EKSİKLER

Bundesliga'nın maç önü kadro bilgilerine göre Schalke 04'te Højlund ve Ljubičić forma giyemeyecek. Gantenbein ve Lasme'nin durumları ise şüpheli olarak gösteriliyor.

Elversberg'de ise Seifert'in sakatlığı nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor. Onyeka'nın durumu şüpheli gösterilirken Zimmerschied'in de maç uygunluğu konusunda soru işareti bulunuyor.

SCHALKE 04'ÜN EVİNDEKİ HEDEFİ

Schalke 04, Elversberg karşısında sahasında oynayacağı mücadelede Bundesliga'daki ikinci iç saha maçına çıkacak. Mavi-beyazlı ekip sezonun ilk iç saha karşılaşmasında Bayern Münih ile golsüz berabere kalmıştı.

Bu sonuçla Schalke'nin VELTINS-Arena'daki yenilmezlik serisi de dikkat çekici bir seviyeye ulaşmış durumda. Takım, Elversberg karşısında taraftarı önünde üç puan alarak ligdeki puanını yükseltmek istiyor.

SCHALKE 04-ELVERSBERG MAÇI CANLI TAKİP ET