Pendikspor - Bodrum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI İZLE

Trendyol 1. Lig'de 8. hafta heyecanı devam ediyor. Pendikspor sahasında Bodrum FK'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, “Pendikspor - Bodrum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki Pendikspor - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan yayınlanacak? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve maç öncesi tüm detaylar...