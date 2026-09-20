Pendikspor - Bodrum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI İZLE
Trendyol 1. Lig'de 8. hafta heyecanı devam ediyor. Pendikspor sahasında Bodrum FK'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, “Pendikspor - Bodrum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki Pendikspor - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan yayınlanacak? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve maç öncesi tüm detaylar...
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Trendyol 1. Lig'de 8. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Pendikspor ile Bodrum FK kozlarını paylaşacak. Pendik Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde futbolseverlerin gündeminde ise "Pendikspor - Bodrum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu bulunuyor. Pendikspor - Bodrum FK maçı detayları haberimizde...
PENDİKSPOR - BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN?
Pendikspor - Bodrum FK karşılaşması 20 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak.
PENDİKSPOR - BODRUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?
Pendikspor - Bodrum FK maçı saat 17.00'de başlayacak.
PENDİKSPOR - BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Pendikspor - Bodrum FK maçı TRT Spor üzerinden canlı yayınlanacak.
PENDİKSPOR - BODRUM FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Pendikspor ile Bodrum FK arasındaki mücadele Pendik Belediye Stadyumu'nda oynanacak.
PENDİKSPOR - BODRUM FK MAÇININ HAKEMİ KİM?
Pendikspor - Bodrum FK karşılaşmasını Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
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