Manisa FK - İstanbulspor maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de heyecan 8. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Manisa FK sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde “Manisa FK - İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusunun yanıtı merak ediliyor. Mücadele 20 Eylül Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.