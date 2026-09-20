Manisa FK - İstanbulspor maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig'de heyecan 8. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Manisa FK sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde “Manisa FK - İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusunun yanıtı merak ediliyor. Mücadele 20 Eylül Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.
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Trendyol 1. Lig'de 8. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Manisa FK ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, özellikle "Manisa FK - İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor.
MANİSA FK - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Manisa FK - İstanbulspor karşılaşması 20 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak. Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında oynanacak mücadele, Manisa FK'nın sahasında gerçekleştirilecek.
MANİSA FK - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Manisa FK - İstanbulspor maçı saat 17.00'de başlayacak.
MANİSA FK - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Manisa FK - İstanbulspor maçı TRT Spor ve tabi üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
MANİSA FK - İSTANBULSPOR MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ