Parma - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Serie A'nın 5. haftasında galibiyet hasreti çeken iki takım Parma ile Genoa karşı karşıya geliyor. Ennio Tardini'de oynanacak mücadelede her iki ekip de sezonun ilk lig galibiyetini almak istiyor. Peki Parma - Genoa maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak ve maç nerede oynanacak? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve mücadele öncesi merak edilen tüm detaylar...

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Parma - Genoa maçı hangi kanalda, saat kaçta? İtalya Serie A'da 5. hafta heyecanı devam ediyor. Parma sahasında Genoa'yı konuk edecek. 20 Eylül 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. İki takım da ilk dört haftada lig galibiyeti alamazken, Parma 1 puanla, Genoa ise 1 puanla mücadeleye çıkıyor. Peki Parma - Genoa maçı canlı nasıl izlenir, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç saati, yayın bilgisi, stadyum ve karşılaşma öncesi öne çıkanlar...

PARMA - GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Parma - Genoa maçı 20 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak. Mücadele, Parma'nın sahası Stadio Ennio Tardini'de oynanacak.

PARMA - GENOA MAÇI HANGİ KANALDA?

Parma ile Genoa arasındaki Serie A karşılaşması Türkiye'de S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

PARMA İLK LİG GALİBİYETİNİ ARIYOR

Carlos Cuesta yönetimindeki Parma, sezonun ilk dört Serie A maçında galibiyet alamadı. Parma; Cagliari ve Juventus karşısında mağlup olurken Monza ile berabere kaldı ve son olarak Como deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle döndü. Takımın dört maç sonunda 1 puanı bulunuyor.

Parma'nın son dönemdeki en büyük problemi ise hücumda yaşadığı üretkenlik sorunu oldu. İlk dört lig maçında yalnızca iki gol atabilen Parma, Genoa karşısında hem kötü gidişata son vermek hem de taraftarı önünde üç puan almak istiyor.

Ev sahibi ekip ayrıca Genoa karşısındaki kötü serisini de sonlandırmayı hedefliyor. İki takımın son dört Serie A buluşmasında Genoa iki galibiyet alırken, iki karşılaşma beraberlikle tamamlandı. Parma bu dört maçta gol atamadı.

GENOA'NIN DA GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

Genoa da Parma gibi Serie A'da henüz galibiyet alamadı. İlk dört haftada bir beraberlik ve üç mağlubiyet yaşayan Genoa'nın hanesinde yalnızca 1 puan bulunuyor.

Daniele De Rossi'nin ekibi, ligdeki son galibiyetini Pisa karşısında almasının ardından uzun bir galibiyet hasretine girdi. Genoa, bu sezon ligde Napoli ve Lazio'ya kaybederken Como karşısında farklı mağlup oldu ve Frosinone ile 1-1 berabere kaldı. Genoa'nın Parma deplasmanındaki hedefi, hem ligdeki ilk galibiyetini almak hem de alt sıralardan uzaklaşmak olacak.

İKİ TAKIM DA ALT SIRALARDAN ÇIKMAK İSTİYOR

Parma ve Genoa'nın dört hafta sonunda yalnızca birer puan toplaması, karşılaşmanın önemini artırıyor. Güncel tabloda Parma 18., Genoa ise 19. sırada bulunuyor.

Bu nedenle Ennio Tardini'deki mücadele, yalnızca üç puan mücadelesi değil, iki takımın da sezonun geri kalanına moral kazanarak girme fırsatı olarak öne çıkıyor.

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